G마켓, 챗GPT 플러그인 연동…대화로 상품 추천

AI 핵심 요약beta
- G마켓은 4일 ChatGPT 쇼핑 플러그인을 6일 선보인다고 밝혔다.
- 고객은 용도와 예산을 입력해 상품을 추천받을 수 있다.
- 상품 확인 뒤 G마켓 구매 페이지로 이동해 결제할 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
상품 확인 뒤 결제 연결
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = G마켓은 생성형 인공지능(AI) 플랫폼 'ChatGPT'에서 대화로 상품을 찾고 구매 페이지로 연결하는 쇼핑 전용 플러그인을 오는 6일 선보인다고 4일 밝혔다.
'G마켓 ChatGPT 플러그인'은 ChatGPT에 로그인한 뒤 왼쪽 메뉴에서 플러그인을 선택하고 검색창에 'gmarket'을 검색해 연동할 수 있다.
고객이 정확한 상품명이나 검색어를 몰라도 상품의 용도와 예산, 사용 대상, 선호 조건 등을 입력하면 G마켓 상품 정보를 바탕으로 조건에 맞는 상품을 추천한다.
추천 결과에서 상품 정보를 확인한 뒤 연동된 G마켓 구매 페이지로 이동해 결제할 수 있다. G마켓은 국내 주요 오픈마켓 가운데 ChatGPT 안에서 직접 상품 탐색과 추천 서비스를 제공하는 것은 처음이라고 설명했다.
적용 상품은 디지털·가전, 패션·뷰티, 마트·식품, 리빙·레저 등 여러 카테고리에 걸쳐 있다. G마켓 앱이나 웹사이트에 직접 방문하지 않고도 구매 목적과 상황을 설명해 상품을 찾을 수 있도록 구성했다.
판매자는 기존 포털과 쇼핑 플랫폼 외에 AI 채널에서도 상품을 노출할 수 있다. 고객이 제시한 구매 목적과 조건을 토대로 상품을 연결하는 방식이다.
G마켓은 고객 이용 패턴을 바탕으로 상품 추천 정확도를 높이고 적용 상품과 카테고리를 확대할 계획이다.
kji01@newspim.com