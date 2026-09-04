대전소방본부, 16층 이상 건축물 소방 검토 직접 맡는다

AI 핵심 요약beta
- 대전소방본부가 4일 신축 16층 이상 건축물 검토를 확대했다.
- 공동주택·지하층 제외한 고층건축물 허가와 착공·완공을 직접 맡는다.
- 설계 단계부터 소방시설 적정성과 화재 대응을 점검하기로 했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전소방본부가 앞으로 공동주택과 지하층을 제외한 신축 16층 이상 건축물의 소방 안전 검토를 직접 맡는다. 고층·대형 건축물이 늘면서 설계 단계부터 화재 대응과 소방시설의 적정성을 보다 전문적으로 살피겠다는 취지다.
대전소방본부는 지난달 31일부터 건축허가 동의 업무 범위를 조정·확대해 시행하고 있다고 4일 밝혔다.
그동안 소방본부는 성능위주설계 심의 대상 건축물에 대해서만 건축허가 동의와 착공·완공 관련 업무를 담당하고, 나머지 건축물은 관할 소방서가 처리해 왔다.
이번 조정에 따라 소방본부는 기존 성능위주설계 심의 대상 건축물에 더해 공동주택과 지하층을 제외한 신축 16층 이상 특정소방대상물의 건축허가 동의와 착공·완공 업무도 직접 검토한다.
소방본부는 설계 단계부터 소방시설 설치의 적정성과 화재 발생 시 대응 가능성을 면밀히 살펴 건축물별 특성에 맞는 소방 안전 기준을 적용할 방침이다.
또 건축 관계자와 사전 협의를 강화해 설계 과정에서 발생할 수 있는 소방 안전상의 문제를 미리 보완한다는 계획이다.
이중기 대전소방본부장은 "최근 건축물이 대형화·고층화되면서 화재 위험과 대응 과정도 복잡해지고 있다"며 "전문적인 건축허가 동의 검토를 통해 시민이 안심할 수 있는 안전한 도시 환경을 조성하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com