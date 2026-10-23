NH투자증권, 연 4.5% 기준수익률 IMA 4호 출시

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권은 23일 IMA 중기형 4호를 출시했다
- 상품은 2년 3개월 만기로 1200억원을 선착순 모집한다
- 성과보수 기준수익률은 연 4.5%이며 초과분의 40%를 적용한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = NH투자증권이 성과보수 기준수익률을 연 4.5%로 설정한 종합투자계좌(IMA) 신상품을 출시한다. 앞서 선보인 중기형 3개 상품과 단기형 1개 상품이 모두 완판된 가운데 이번에는 총 1200억원 규모의 자금을 모집한다.
NH투자증권은 오는 26일부터 29일까지 'N2 IMA1 중기형 4호'를 선착순으로 모집한다고 23일 밝혔다.
이번 상품은 만기 2년 3개월에 총 모집 규모는 1200억원이다. 앞서 완판된 중기형 3호와 동일한 구조로 설계했다.
성과보수 기준수익률은 연 4.5%다. 보수 차감 후 수익률이 해당 기준을 초과하면 초과 수익에 대해 40%의 성과보수율을 적용한다. 다만 연 4.5%는 성과보수 산정을 위한 기준으로 투자자에게 지급을 보장하는 확정 수익률은 아니다.
NH투자증권이 앞서 출시한 중기형 1~3호는 모두 모집 기간에 판매 한도를 채웠다. 최근 처음 선보인 단기형 1호 역시 완판됐다.
IMA는 증권사가 고객에게 원금 지급을 약정하고 투자금을 인수금융과 기업대출, 회사채 등 기업금융(IB) 자산에 운용해 수익을 추구하는 상품이다. 일반적인 예금과 달리 예금자보호 대상은 아니며 원금 지급은 상품을 발행한 증권사의 신용도에 영향을 받는다.
NH투자증권은 자사의 기업금융 역량을 활용해 우량 중장기 기업금융 자산에 투자하고 안정적인 운용 수익을 확보한다는 계획이다.
배광수 NH투자증권 대표이사는 "올해 IMA 상품에 보내주신 고객들의 높은 관심에 부응하고자 시장금리를 반영하는 동시에 당사의 차별화된 자산 소싱 역량을 집약해 4호 상품을 준비했다"며 "앞으로도 시장 상황에 맞는 경쟁력 있는 금리와 우량 기업금융 자산을 연계한 IMA 상품을 꾸준히 공급해 고객의 든든한 자산 증식 파트너가 되겠다"고 말했다.
'N2 IMA1 중기형 4호'는 모집 한도에 도달하면 예정된 종료일인 29일보다 일찍 판매를 마감할 수 있다.
plum@newspim.com