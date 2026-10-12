한국투자증권, IMA 7호 출시…연 4.5% 기준수익률 추구

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 12일부터 IMA S7을 모집했다.
- 2000억원 규모로 기업금융자산에 분산투자했다.
- 가입고객에 특판 발행어음과 상품권을 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자증권이 우량 기업금융 자산에 투자하는 종합투자계좌(IMA) 신규 상품을 선보인다. 가입 고객에게는 특판 발행어음 투자 기회와 모바일 상품권 등 다양한 혜택도 제공한다.
한국투자증권은 오는 12일부터 15일까지 종합투자계좌(IMA) 상품인 '한국투자 IMA S7'을 총 2000억원 규모로 모집한다고 12일 밝혔다.
이번 상품은 개인투자자가 직접 투자하기 어려운 국내 우량 기업의 인수금융 대출과 중견·대기업 대출, 글로벌 크레디트 펀드 등 다양한 기업금융 자산에 분산 투자하도록 설계됐다.
만기에는 한국투자증권이 원금 지급 의무를 부담하며 운용 성과에 따라 수익이 결정되는 실적배당형 상품이다.
운용 기간 기준수익률인 연 4.5%(2년 누적 약 9.0%)를 달성하면 해당 수익까지는 성과보수 없이 고객에게 지급한다. 기준수익률을 초과한 운용수익은 초과분의 60%를 고객에게 배분한다.
IMA는 증권사가 원금 지급 의무를 부담하는 종합투자계좌로, 기업대출과 회사채, 인수금융 등 기업금융 자산에 투자해 수익을 추구하는 상품이다. 한국투자증권은 국내 최초 IMA 사업자로, 다양한 만기와 투자 목적에 맞춘 상품 라인업을 확대하고 있다.
상품 출시를 기념한 고객 이벤트도 진행한다. 온라인 채널 뱅키스 고객에게는 IMA S7 가입 금액의 최대 5배까지 특판 발행어음 투자 한도를 제공한다. 1인당 한도는 최대 50억원이며, 1년 만기 연 5.0%, 6개월 만기 연 4.7% 금리를 적용한다.
가입 금액에 따라 모바일 상품권도 지급한다. 3000만원 이상 5000만원 미만 가입 고객에게는 3만원, 5000만원 이상 1억원 미만은 5만원, 1억원 이상 3억원 미만은 10만원, 3억원 이상 5억원 미만은 30만원, 5억원 이상 가입 고객에게는 50만원 상당의 모바일 상품권을 제공한다.
영업점 고객을 대상으로 한 이벤트도 마련했다. IMA 상품에 1000만원 이상 가입한 고객 가운데 처음 가입한 고객을 대상으로 추첨을 통해 뷰티 디바이스를 증정한다. 가입 순번 11번째, 111번째, 1111번째 고객에게도 같은 경품을 제공하며, 가입 금액에 따라 최대 100만원 상당의 모바일 상품권도 지급한다.
한국투자증권 관계자는 "IMA S7은 다양한 우량 기업금융 자산에 분산 투자해 안정적인 수익 기반과 추가 수익 기회를 함께 추구하도록 설계한 상품"이라며 "앞으로도 고객의 투자 목적과 자금 운용 수요에 맞춘 다양한 IMA 상품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
plum@newspim.com