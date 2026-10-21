NH투자증권, 의정부 고추 농가 일손돕기

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권 신재욱 사장과 임직원 40여명이 21일 고추 농가를 찾아 봉사했다.
- 임직원들은 마지막 고추 수확과 고춧대 정리 작업을 진행했다.
- NH투자증권은 올해 14차례 농촌 봉사활동을 진행하고 연말까지 이어갈 계획이다.
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사내봉사단 올해 14차례 봉사활동…연말까지 지원 지속
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권은 신재욱 사장과 임직원 40여명이 경기도 의정부시 산곡동의 고추 농가를 찾아 농촌 일손돕기 봉사활동을 진행했다고 21일 밝혔다.
이번 활동은 범농협 차원에서 추진 중인 '농심천심(農心天心) 운동'의 일환으로 마련됐다. 임직원들은 본격적인 추위가 시작되기 전 마지막 고추 수확을 돕고, 수확이 끝난 고춧대를 뽑아 정리하는 작업에 참여했다.
NH투자증권은 사내 조직별 봉사단을 중심으로 영농철 농촌 일손돕기를 진행하고 있다. 올해에만 14차례 농가를 방문해 모내기와 과수 수확 등 시기별 작업을 지원했으며, 연말까지 남은 봉사활동도 이어갈 계획이다.
신재욱 NH투자증권 사장은 "한 해 농사를 마무리하는 현장에 함께하며 농업인들의 수고를 직접 느낄 수 있었다"며 "범농협의 일원으로서 농업과 농촌을 지원하는 것은 당사의 중요한 책무이자 ESG 경영의 출발점"이라고 말했다.
한편 NH투자증권은 2016년부터 '함께하는 마을' 프로젝트를 통해 농촌 일손돕기를 비롯해 우수 농산물 판로 지원, 결연 마을 환경 개선 등 농촌 상생 활동을 이어오고 있다.
dconnect@newspim.com