KB증권, 퇴직연금 의무화·기금형 개편 논의…기업 실무자 100명 참석

AI 핵심 요약beta
- KB증권은 22일 기업 퇴직연금 담당자 100여명을 초청해 세미나를 개최했다
- 세미나에서 2027년 경제 전망과 퇴직연금 의무화·기금형 제도를 설명했다
- DB 적립금 운용과 연금 절세·DC 상품 운용 등 실무 전략도 공유했다
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경제 전망부터 운용·절세 방안 점검
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = KB증권이 기업 퇴직연금 담당자들을 대상으로 퇴직연금 의무화와 기금형 퇴직연금 등 주요 제도 변화에 대응하기 위한 세미나를 개최했다. 내년 경제 전망을 비롯해 퇴직연금 적립금 운용과 절세 전략 등 기업 실무에 필요한 정보도 공유했다.
KB증권은 지난 22일 서울 여의도 본사에서 기업 퇴직연금 담당자 100여명을 초청해 '퇴직연금 세미나'를 진행했다고 23일 밝혔다.
이번 세미나는 퇴직연금 제도 개편 논의와 금융시장 변화에 맞춰 기업 담당자들의 제도 이해도를 높이고 실무에 활용할 수 있는 운용·관리 방안을 소개하기 위해 마련됐다.
첫 번째 강연에서는 KB금융지주 경영연구소가 '2027년 경제 전망'을 주제로 내년 국내외 경제 흐름과 주요 변수를 분석했다. 기업 담당자들이 거시경제 환경을 고려해 퇴직연금 운용 방향을 검토할 수 있도록 관련 정보를 제공했다.
이어 '퇴직연금제도 이슈 체크' 강연에서는 퇴직연금 의무화와 기금형 퇴직연금 등 주요 현안을 다뤘다. 향후 제도 변화에 따라 기업이 퇴직연금 관리 과정에서 고려해야 할 사항을 점검하는 데 초점을 맞췄다.
퇴직연금 의무화는 퇴직급여 제도의 적용 범위와 운영 방식에 영향을 미치는 사안이다. 기금형 퇴직연금 역시 기존 계약형과 다른 운용 구조를 검토하는 제도적 논의인 만큼 기업의 적립금 관리 전략과 밀접하게 연결된다.
후반부에는 실무 중심의 강연이 이어졌다. KB자산운용은 '퇴직연금 시장 변화와 DB 적립금 운용'을 주제로 확정급여형(DB) 퇴직연금의 적립금 운용 방향을 설명했다.
KB증권은 '연금 절세와 DC 상품 운용 방안' 강연을 통해 연금 관련 세무 사항과 확정기여형(DC) 퇴직연금 상품을 운용할 때 고려해야 할 내용을 소개했다.
DB형은 근로자가 받을 퇴직급여 수준이 사전에 정해져 있고 기업이 적립금을 운용하는 방식이다. 반면 DC형은 기업이 부담할 금액이 정해져 있으며 근로자가 직접 적립금을 운용한다는 차이가 있다.
이홍구 KB증권 대표이사는 "퇴직연금 시장이 제도적 변화와 규제환경의 고도화로 중대한 전환점을 맞고 있다"며 "이번 행사를 통해 차별화된 자산운용 역량과 전문적인 컨설팅, 디지털 기반의 고객관리 서비스를 제공하는 든든한 퇴직연금 동반자가 되겠다"고 말했다.
KB증권 관계자는 "퇴직연금을 둘러싼 제도와 시장 환경이 변화하면서 기업 담당자에게는 제도에 대한 정확한 이해와 실무에 활용할 수 있는 운용 정보가 더욱 중요해지고 있다"며 "앞으로도 다양한 세미나를 통해 기업 고객의 눈높이에 맞춘 교육과 전문적인 컨설팅을 제공해 퇴직연금 운영 부담을 덜고, 근로자의 안정적인 노후 준비를 지원할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
퇴직연금 관련 행사 정보는 KB증권 홈페이지와 모바일트레이딩시스템(MTS) 'KB M-able(마블)'에서 확인할 수 있다. 자세한 사항은 전국 영업점과 연금자산관리센터를 통해 안내받을 수 있다.
plum@newspim.com