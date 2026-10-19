하나은행, 올해 3분기 은행권 퇴직연금 적립금 증가 1위

AI 핵심 요약beta
- 하나은행은 19일 은행권 퇴직연금 적립금 증가 1위를 차지했다고 밝혔다.
- 9월 말 적립금은 52조1554억원으로 전년 말보다 3조7741억원 늘었다.
- 하나은행은 연금 상담과 ETF·국채 등 맞춤형 상품을 확대했다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나은행은 2026년 3분기 누적 은행권 퇴직연금 적립금 증가에서 1위를 차지했다고 19일 밝혔다. 금융감독원 통합연금포탈에 따르면 9월 말 기준 하나은행의 퇴직연금 적립금은 52조 1554억 원으로, 전년 말 대비 3조 7741억 원 증가했다.
적립금 증가는 개인형 IRP 3조 996억 원, 확정기여형(DC) 1조 2931억 원의 증가에 따른 것이다. 하나은행은 2023년부터 2025년까지 3년 연속 은행권 적립금 증가 1위를 기록한 데 이어 올해도 같은 성과를 거뒀다.
하나은행은 맞춤형 자산관리 대면상담을 제공하는 '연금더드림 라운지'를 운영하고 있다. 지난 6월 송도신도시에 이어 10월 야탑역금융센터에 신규 오픈했다. 9월에는 ETF 전용 구독 서비스와 개인투자용 국채를 출시했고, 비대면 장외채권 거래 시스템을 개시했다. 은행권 최초로 인출기 전용 보증형 실적배당보험도 선보였다.
하나은행은 지난 1일부터 11월 30일까지 신규 고객을 대상으로 'IRP 첫거래 응원해' 이벤트를 진행한다. 2026년 8월 말 기준 하나은행 거래가 없던 고객 중 개인형 IRP 계좌에 10만 원 이상 신규 입금하고 5만 원 이상 자동이체를 등록하거나, 300만 원 이상 신규 입금한 고객에게 다이소 모바일 상품권 1만 5000원권을 제공한다.
romeok@newspim.com