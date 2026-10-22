우리은행, 3분기 퇴직연금 DC 수익률 18.4%로 1위

AI 핵심 요약beta
- 우리은행은 22일 3분기 퇴직연금 DC형 수익률 1위를 기록했다
- DC형 수익률은 18.4%, IRP는 18.3%로 집계됐다
- 우리은행은 균형 포트폴리오와 GIC 편입으로 수익률 개선에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
안정형 디폴트옵션에 GIC 편입
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행이 올해 3분기 퇴직연금 확정기여형(DC) 원리금비보장상품 수익률 1위를 기록하며 퇴직연금 운용 성과를 높였다.
우리은행은 지난 16일 금융감독원 퇴직연금 비교공시에서 3분기 원리금비보장형 수익률이 적립금 상위 10개 사업자 가운데 DC형 1위, 개인형 퇴직연금(IRP) 3위를 기록했다고 22일 밝혔다.
우리은행의 3분기 원리금비보장형 수익률은 DC형 18.4%, IRP 18.3%로 집계됐다. 4대 시중은행 중에서는 DC형 1위, IRP 2위로 3분기 연속 상위권을 유지했다. 적립금 상위 10개 사업자 기준으로는 DC형과 IRP 모두 전 분기보다 순위가 한 단계씩 상승했다.
우리은행은 본부와 영업점이 함께 가입자의 수익률을 관리하고 국내외 자산을 균형 있게 활용한 포트폴리오를 제안하는 등 가입자 중심의 자산관리를 강화해 왔다. 개인별 투자 성향과 은퇴 준비 상황에 맞춘 상품을 제공한 점이 성과로 이어졌다는 설명이다.
원리금보장상품의 수익률 개선에도 나서고 있다. 우리은행은 지난 8월 은행·증권업권 최초로 안정형 디폴트옵션 포트폴리오에 이율보증형보험(GIC)을 편입하는 변경안에 대해 고용노동부 승인을 받았다.
디폴트옵션은 가입자가 퇴직연금 적립금의 운용방법을 별도로 정하지 않을 경우 사전에 지정한 상품으로 적립금을 운용하는 제도다. GIC는 약정된 보증기간 동안 정해진 이율을 적용하는 원리금보장형 보험상품이다.
이번 개편은 약 4조원 규모의 안정형 디폴트옵션 포트폴리오에 적용된다. 기존 정기예금 중심의 구성을 GIC로 바꿔 안정성을 중시하는 가입자의 이자수익을 높이려는 취지다.
정청락 연금사업본부장은 "본부와 영업점이 함께 가입자의 수익률을 살피고 다양한 운용 수요에 맞는 상품과 국내외 균형 잡힌 포트폴리오를 제공해 온 노력이 성과로 이어졌다"며 "투자상품의 수익률 관리와 원리금보장상품의 경쟁력 강화를 함께 추진해 근로자의 든든한 노후 준비를 지원하겠다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com