한국투자증권, 카카오뱅크 제휴 7주년 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 4일 카카오뱅크 제휴 7주년 기념 이벤트를 시작했다.
- 카카오뱅크 앱서 뱅키스 계좌 개설·자산 증대 고객에 혜택을 준다.
- 최대 464만5000원 혜택과 카카오 주식 1주 추첨도 제공한다.
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최대 464만5000원 혜택
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 카카오뱅크와의 제휴 7주년을 맞아 오는 9월 30일까지 약 한 달간 고객 감사 이벤트를 진행한다.
한국투자증권은 4일 카카오뱅크 앱을 통해 뱅키스(BanKIS) 주식계좌를 처음 개설하는 고객과 기존 고객을 대상으로 신규 계좌 개설·자산 증대 이벤트를 실시한다고 밝혔다.
카카오뱅크 앱을 통해 뱅키스 주식계좌를 최초 개설하는 고객에게는 네이버페이 포인트 5000원을 지급한다. 뱅키스 신규 계좌 개설 시 기본 제공되는 국내주식 2주와 예수금 2만원 혜택도 중복 적용된다.
신규 고객이 이벤트 기간 국내주식을 100만원 이상 거래하면 예수금 2만원을 추가로 받을 수 있다. 100만원 이상 잔액을 유지할 경우 예수금 3만원도 지급한다. 이를 모두 합하면 신규 고객은 최대 7만5000원 상당의 혜택을 받을 수 있다.
기존 고객도 자산 증대 이벤트에 참여할 수 있다. 이벤트 기간 뱅키스 계좌의 자산을 1000만원 이상 늘린 고객 전원에게 700원, 7000원, 7만원 가운데 한 가지 금액을 무작위로 지급한다.
자산 순증 금액 구간에 따라 최대 400만원의 현금 혜택도 제공한다. 발행어음·종합투자계좌(IMA)·채권 등 만기 6개월 이상 상품에 5000만원 이상 가입하면 가입금액의 0.05%를 최대 50만원까지 추가 지급한다.
모든 이벤트 조건을 충족하면 1인당 받을 수 있는 혜택은 최대 464만5000원 상당이다. 신규 계좌 개설 또는 자산 증대 이벤트에 참여한 고객 가운데 총 77명을 추첨해 카카오 주식 1주도 증정한다.
곽진 한국투자증권 eBiz본부장은 "지난 7년간 카카오뱅크와의 파트너십을 바탕으로 혁신적인 금융 서비스를 선보이며 디지털 플랫폼을 선제적으로 강화해 왔다"며 "앞으로도 양사 간 긴밀한 협력을 통해 고객의 자산 증식에 실질적인 도움이 되는 차별화된 금융 상품과 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
한국투자증권은 2019년 금융투자업계 최초로 카카오뱅크와 주식계좌 개설 서비스를 시작했다. 2023년부터는 24시간 가입할 수 있는 발행어음 서비스도 운영하고 있다.
9월 4일 기준 한국투자증권은 6개월물 연 4.4%, 12개월물 연 4.6%의 세전 수익률을 제공하는 발행어음 특판 상품을 판매하고 있다.
카카오뱅크 외화통장과 연계해 미국 달러로 가입할 수 있는 31일물 연 4.4% 세전 수익률의 외화 환매조건부채권(RP)과 12개월물 연 5.2%의 미국 국채 상품도 운영 중이다. 이벤트와 특판 상품의 세부 내용은 카카오뱅크 앱에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com