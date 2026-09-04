한화자산운용, AI 병목 해소 테마 담은 목표전환형 펀드 출시…목표수익률 7%

AI 핵심 요약beta
- 한화자산운용이 4일 AI병목해소테마 목표전환형 펀드를 선보였다.
- 이 펀드는 AI 인프라 ETF와 단기채 ETF에 각 50%씩 투자했다.
- 목표수익률 7% 달성 시 단기채 중심으로 전환해 변동성을 낮췄다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
목표 달성 시 단기채 중심으로 전환
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한화자산운용이 인공지능(AI) 산업 성장 과정에서 발생하는 병목현상 수혜 업종에 투자하는 목표전환형 펀드를 선보인다.
한화자산운용은 '한화다이내믹 AI병목해소테마 EMP 목표전환형 펀드'를 오는 15일까지 모집한다고 4일 밝혔다.
이 펀드는 AI 생태계 확산 과정에서 수혜가 기대되는 상장지수펀드(ETF)와 단기채 ETF에 각각 약 50%씩 투자하는 상품이다. 목표수익률은 7%로, 이를 달성하면 단기채 ETF 중심의 포트폴리오로 전환해 수익 변동성을 낮추는 구조다.
투자 대상은 반도체와 AI 전력 인프라, 네트워크·광통신, 사이버보안 등 AI 인프라 핵심 분야다. 한화자산운용은 재무제표와 성장성, 투자 현황, 주가 흐름 등을 분석하는 '바텀업(Bottom-up)' 방식으로 투자 테마를 선정한다.
시장 변화에 맞춰 포트폴리오를 수시로 조정하는 액티브 운용 전략도 적용한다. 최근 AI 관련 주도 테마의 교체 속도가 빨라지고 변동성이 확대된 만큼 유망 테마를 선제적으로 발굴하는 데 초점을 맞췄다.
최근 AI 투자 확대는 반도체뿐 아니라 전력망과 데이터센터, 네트워크 장비, 보안 산업으로 투자 범위가 넓어지고 있다.
특히 AI 데이터센터 전력 수요 증가와 고성능 반도체 공급 부족이 새로운 투자 테마로 부상하면서 관련 ETF를 활용한 분산 투자 상품도 잇따라 출시되는 추세다.
이 상품은 폐쇄형 목표전환 펀드로 9월 1일부터 15일까지 KB국민은행, 하나은행, 카카오뱅크, BNK경남은행, 광주은행, 미래에셋증권, 한화투자증권, 대신증권, IBK투자증권, 교보증권에서 가입할 수 있다.
펀드는 최종 모집 금액을 바탕으로 9월 16일 설정될 예정이다.
plum@newspim.com