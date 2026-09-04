카카오페이증권, 카카오톡 친구 추가하면 삼성전자 1주 쏜다

AI 핵심 요약beta
- 카카오페이증권은 4일 카카오톡 신규 친구 대상 이벤트를 시작했다.
- 30일까지 신청자 10명에 삼성전자 주식 1주를 추첨 지급한다.
- 카카오톡 채널은 6월 100만명을 넘기며 접점을 넓혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
투자 정보·혜택 전달하며 소통 확대
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 카카오페이증권이 카카오톡 채널 신규 친구를 대상으로 삼성전자 주식을 증정하는 이벤트를 진행하며 투자자 접점 확대에 나섰다.
카카오페이증권은 오는 30일까지 카카오톡 채널 신규 친구를 대상으로 추첨을 통해 삼성전자 1주를 지급하는 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.
이번 이벤트는 카카오페이증권 카카오톡 채널 친구 추가에 동의한 이력이 없는 사용자를 대상으로 한다.
카카오페이증권 앱의 '이벤트' 화면에서 참여를 신청하면 자동으로 채널 친구가 추가되며, 신청자 가운데 10명을 추첨해 삼성전자 주식 1주를 지급한다.
당첨 결과는 오는 10월 카카오톡 채널 알림톡으로 개별 안내한다. 당첨 주식은 지급 시점의 시장가격을 기준으로 카카오페이증권 계좌를 통해 지급되며, 계좌가 없는 고객은 계좌 개설 후 받을 수 있다.
카카오페이증권은 투자 경험이 많지 않은 이용자도 친숙하게 접근할 수 있도록 국내 대표 대형주인 삼성전자를 경품으로 선정했다고 설명했다.
최근 증권업계는 카카오톡과 유튜브, 인스타그램 등 디지털 채널을 활용해 투자 정보를 제공하고 고객과의 접점을 확대하는 경쟁을 벌이고 있다.
특히 카카오톡 채널은 이벤트와 시장 정보, 신규 서비스 등을 실시간으로 전달할 수 있어 주요 마케팅 채널로 활용도가 높아지고 있다.
카카오페이증권 카카오톡 채널은 올해 3월 친구 수 7만명 수준에서 6월 100만명을 돌파했다. 현재도 증권사 공식 카카오톡 채널 가운데 가장 많은 친구 수를 유지하고 있다.
카카오페이증권 관계자는 "이번 이벤트를 계기로 더 많은 사용자와 카카오톡 채널에서 만나길 바란다"며 "투자에 관심을 갖는 순간 자연스럽게 찾는 소통 창구가 될 수 있도록 유용한 정보와 다양한 혜택을 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com