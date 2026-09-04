ANH스트럭쳐, 코스닥 상장예심 승인

AI 핵심 요약beta
- ANH스트럭쳐가 4일 코스닥 상장예비심사를 통과했다.
- NH투자증권 주관으로 IPO 절차를 본격화했다.
- 무인기·캐빈솔루션 중심으로 수주 확대를 노린다.
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항공기·무인기 설계부터 인증까지 수행
[서울=뉴스핌] 설희 인턴기자= 항공우주 토탈 솔루션 전문기업 에이엔에이치스트럭쳐(ANH스트럭쳐)가 한국거래소의 코스닥 상장예비심사를 통과하고 기업공개(IPO) 절차를 본격화한다.
4일 ANH스트럭쳐는 한국거래소로부터 코스닥 상장예비심사 승인을 받았다고 밝혔다. NH투자증권을 대표 주관사로 두고 향후 증권신고서 제출 등 상장 절차를 진행할 예정이다.
지난 2013년 설립된 ANH스트럭쳐는 복합소재 기술을 기반으로 항공기와 무인기 구조물의 설계부터 제작, 인증까지 전 과정을 수행하는 항공우주 전문기업이다.
사업은 무인기를 중심으로 한 방산 부문과 캐빈 솔루션 중심의 민수 부문을 양축으로 전개하고 있다. 우주발사체와 소형 위성 분야로도 사업 영역을 확대하고 있다.
대한항공과 한국항공우주산업, 한화에어로스페이스 등을 주요 고객사로 두고 관련 프로젝트를 수행해 왔다. 회사에 따르면 지난해 약 450억원의 수주를 기록했으며 올해는 이를 넘어서는 수주 규모를 예상하고 있다.
방산 부문에서는 저피탐(Low Observability) 기체에 적용되는 복합소재 기술을 확보하고 있다. 내구성과 전파 투과성이 요구되는 관련 소재 기술을 기반으로 무인기 구조물의 설계와 제작 사업을 진행하고 있다.
민수 부문에서는 중대형 항공기 구조물의 설계 변경과 제작, 인증 역량을 확보하고 있다. 회사는 유럽연합 항공안전청(EASA)의 설계조직인증(DOA)과 생산조직인증(POA) 등을 취득해 항공기 설계·생산 관련 인증 체계를 갖췄다고 설명했다.
안현수 ANH스트럭쳐 대표는 "계속해서 우리 회사만의 설계, 제작 기술 고도화 및 자동화를 진행하는 한편, 캐빈 인테리어 및 무인기를 중심으로 수출 비중을 확대하며 명실상부한 글로벌 항공우주 토탈 솔루션 기업으로 도약하겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com