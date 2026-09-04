메리츠증권, 국내 첫 일본 국채 30년물 ETN 출시

AI 핵심 요약beta
- 메리츠증권이 4일 일본국채 30년물 ETN 2종을 상장했다.
- 환헤지 구조로 엔화 변동을 줄이고 금리 투자에 집중했다.
- 지난해 10년물에 이어 일본 초장기 금리 상품을 넓혔다.
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레버리지 포함 2종 상장…엔화 변동성 부담 낮춰
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 메리츠증권이 국내 최초로 일본 국채 30년물에 투자하는 환헤지형 상장지수증권(ETN)을 선보이며 일본 초장기 금리에 투자할 수 있는 상품군을 확대했다.
메리츠증권은 일본 국채 30년물을 기초자산으로 하는 환헤지형 ETN 2종을 한국거래소에 상장한다고 4일 밝혔다.
이번에 상장하는 상품은 '메리츠 일본 국채 30년 ETN(H)'과 '메리츠 3X 레버리지 일본 국채 30년 ETN(H)'이다. 두 상품 모두 한국자산평가(KAP)가 산출하는 총수익(TR) 방식의 기초지수를 추종한다.
메리츠증권은 지난해 일본 국채 10년물 ETN 4종을 출시한 데 이어 투자 대상을 30년물까지 넓혔다. 일본 국채 30년물을 기초자산으로 하는 상장지수상품은 ETF와 ETN을 포함해 국내 시장에서 이번이 처음이다.
이 상품은 환헤지 구조를 적용해 엔화 환율 변동이 수익률에 미치는 영향을 줄인 것이 특징이다. 투자자는 환율보다 일본 장기금리와 국채 가격 변동에 집중할 수 있다.
30년물 국채는 만기가 긴 만큼 금리 변화에 따른 가격 변동폭도 크다. 일본 장기금리가 하락하면 국채 가격 상승폭이 10년물보다 커질 수 있는 반면 금리 상승 시 가격 하락폭도 상대적으로 확대될 수 있다.
또 현재처럼 한국 단기금리가 일본보다 높은 환경에서는 환헤지 과정에서 발생하는 손익이 추가 수익 요인으로 작용할 가능성도 있다. 다만 한·일 금리 차와 외환시장 여건에 따라 환헤지 효과는 달라질 수 있어 투자 시 유의해야 한다.
최근 일본은행(BOJ)의 통화정책 정상화와 장기금리 변동성이 확대되면서 국내 투자자들의 일본 국채 투자 수요도 늘고 있다. 특히 장기채는 금리 방향성에 대한 투자 성격이 강해 금리 하락을 예상하는 투자자들의 관심이 높은 상품으로 꼽힌다.
메리츠증권 관계자는 "지난해 일본 국채 10년 ETN을 출시한 데 이어 국내 투자자들이 일본 초장기 금리에도 투자할 수 있도록 30년물까지 상품군을 확대했다"며 "환헤지 구조를 적용해 엔화 변동 영향을 낮추고 일본 장기금리 자체의 움직임에 집중할 수 있도록 설계했다"고 말했다.
plum@newspim.com