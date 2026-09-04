하나은행, 소상공인 디지털 기기 최대 200만원 지원

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 29일까지 소상공인 기기 지원 3차 모집을 했다.
- 500개 사업장에 최대 200만원의 구매·설치비를 지원했다.
- AI CCTV 등 5개 품목 중 1개를 선택해 신청했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나은행이 소상공인의 디지털 매장 인프라 구축을 돕기 위해 기기 구매 지원 사업 3차 모집을 실시한다. 이달 29일까지 500개 사업장을 선정해 사업장별 최대 200만원 한도 내에서 기기 구매 및 설치 비용을 지원한다.
지원 대상은 디지털 전환 기기 도입을 희망하는 소상공인이다. 신청 자격은 주된 업종별 매출액이 소기업 규모에 해당하고, 상시근로자 수가 제조·건설·운송·광업 10인 미만, 도소매·숙박·음식·서비스 등 5인 미만을 충족하며, 2025년 12월 31일 이전에 개업해 정상 영업 중이어야 한다.
지원 품목은 AI CCTV, 키오스크(테이블오더 및 스탠드), IoT 무선매장관리 솔루션, QR오더, 클린케어 등 5가지 중 1개를 선택할 수 있다.
최종 선정은 사업성, 지속가능성, 지원타당성, 지원효과성 등을 종합 심사해 결정된다. 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법에 따른 골목형상권 내 온누리상품권 가맹점은 가산점을 받는다.
신청은 하나은행 모바일 앱 'New 하나원큐'의 '하나더소호' 플랫폼이나 공식 홈페이지를 통해 할 수 있다.
romeok@newspim.com