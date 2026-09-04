두나무, 공정거래 자율준수 선포식..."준법경영 체계 안착"

AI 핵심 요약beta
- 두나무가 3일 인천서 CP 강화 선포식을 열었다.
- 오경석 대표 등 임직원이 준법경영 안착을 다졌다.
- 부당요구 금지 등 4대 지침 실천을 결의했다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 업비트를 운영하는 두나무는 지난 3일 인천 네스트 호텔에서 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 강화를 위한 선포식을 열었다고 4일 밝혔다. 오경석 대표와 주요 임직원들이 참석해 준법경영 체계 안착을 다졌다.
이번 행사는 지난 6월 진행된 '준법 경영 실천 서약식'에 이은 후속 행사다. 현장 리더들이 실천할 구체적인 지침을 결의하기 위해 마련됐다.
참석자들은 ▲부당한 요구 및 영향력 행사 금지 ▲사업자단체·경쟁사 접촉 시 공정거래법 준수 ▲객관적·정확한 정보 제공을 통한 이용자 보호 ▲사내 법령 위반 지시 및 방조 행위 원천 차단 등 4대 핵심 지침을 실천하기로 뜻을 모았다.
오 대표는 "투명한 거래 질서 확립과 건전한 디지털자산 시장 조성은 리더들의 솔선수범에서 시작된다"며 "원칙을 바탕으로 시장의 신뢰를 받는 두나무를 함께 만들어 가자"고 당부했다.
두나무는 2025년 CP 도입 이후 관련 정책과 체계를 고도화하고 있다. 임종헌 CLO를 자율준수 관리자로 선임해 준법경영 체계를 구축했으며, 임직원 대상 정기 교육과 사내 소식지 발간 등을 통해 준법 의식 제고에 나서고 있다.
romeok@newspim.com