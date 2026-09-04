부산시, '2026 PEMSEA PNLG 포럼' 8일 개막…국제 해양외교 재시동

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 8일부터 10일까지 PNLG 포럼을 연다.
- 한국 등 6개국 20개 지방정부 대표단 200여명이 참석한다.
- 부산선언문 채택하고 해양환경 현장도 둘러본다.
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부산선언문 통해 해양·기후행동 방안 논의
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산이 다시 바다를 무대로 한 국제 해양외교의 중심에 선다.
부산시는 오는 8일부터 10일까지 사흘간 파라다이스호텔 부산에서 2026 PEMSEA 지방정부 네트워크(PNLG) 포럼을 개최한다고 4일 밝혔다. 이번 행사는 2028년 제4차 유엔해양총회 개최도시 선정 이후 부산에서 열리는 주요 해양 국제행사다.
PNLG는 동아시아해역 환경관리협력기구(PEMSEA)의 지방정부 협력 네트워크로 지속가능한 연안·해양 발전을 위한 정책과 경험을 공유하는 기구다. 시는 2021년 12월 PNLG에 가입한 뒤 활동을 이어왔고 지난해 5월 부산 개최가 확정됐다.
이번 포럼에는 한국, 중국, 인도네시아, 필리핀, 캄보디아, 동티모르 등 6개국 20개 지방정부 대표단과 국내외 해양 분야 전문가, 관계기관 관계자 등 200여 명이 참석할 예정이다.
포럼은 개회식, PNLG-PNLC 공동학술포럼, PNLG 총회, 현장방문 등으로 진행된다. 첫날 공동학술포럼에서는 기후위기 시대 연안도시의 대응과 지속가능한 블루이코노미를 주제로 블루카본 확대, 자연기반해법, 유역-하구 연계, 연안 생태계 복원, 지역 투자와 혁신 방안 등을 논의한다.
9일 오전 PNLG 총회에서는 회원 지방정부의 공동 실천 의지를 담은 부산선언문을 채택한다. 선언문에는 육상에서 해양까지 연계하는 Source-to-Sea 통합관리 강화, 해양·기후행동 확대, 지속 가능한 블루이코노미 발전, 지방정부와 지역사회, 민간, 학계 간 협력 강화 방안 등이 담길 예정이다.
PNLG의 2026년 주요 성과와 2027년 사업계획을 공유하고 신규 회원 가입과 차기 포럼 개최지 발표, PNLG 깃발 이양식도 진행한다.
참가자들은 9일 오후와 10일 오전 부산의 해양환경·생태 현장도 둘러본다. 해양환경공단 해양환경교육센터와 국립해양박물관, 낙동강하구에코센터를 방문해 부산의 해양환경 교육과 생태 보전 사례를 살펴볼 계획이다.
전재수 시장은 "부산선언문은 각 도시의 정책과 현장에서 실질적인 변화로 이어질 때 의미가 있다"며 "부산은 동아시아 연안도시의 경험과 성과를 2028년 제4차 유엔해양총회로 연결하고 국제사회의 해양 논의에 연안도시의 목소리가 반영되도록 역할을 하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com