부산시, 올들어 7월까지 외국인 292만 명…전년 대비 46% ↑

8월 초순 300만명 돌파…4명 중 1명 외국인

의료관광 소비 118.4% 증가 전국 1위 차지

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 여름 성수기를 지나며 부산의 관광 열기가 다시 한번 확인됐다. 7월 한 달에만 50만 명이 넘는 외국인이 부산을 찾아 두 달 연속 월간 최고 기록을 갈아치웠다.

부산시가 올해 1~7월 부산을 찾은 외국인 관광객이 292만 7674명으로 집계됐다고 4일 밝혔다. 이는 연간 유치 목표 400만 명의 73.2%에 해당하는 수치다.

시티투어 2층 버스 전경 [사진=부산시] 2025.01.19

올해들어 7월까지 부산 방문 외국인은 전년 동기(200만 3466명)보다 46.1% 늘었다. 같은 기간 전국 증가율(21.3%)을 24.8%포인트 웃도는 성장세다.

7월 한 달간 부산을 찾은 외국인은 50만 7045명으로 6월 기록(48만 4057명)을 한 달 만에 경신했다. 7월 전국 방한 외국인 중 부산 점유율은 24.2%로 방한 외국인 4명 중 1명이 부산을 방문한 셈이다.

7월 말 기준 300만 명까지 남은 인원은 7만 2000여 명이며 8월 초순 300만 명을 넘었다. 8월 방문객 수는 이달 말 공식 집계될 예정이다.

부산 방문 외국인이 연간 300만 명을 넘어선 것은 지난해가 처음이며 당시 돌파 시점은 10월이었다. 올해는 지난해보다 두 달가량 앞당겨졌다.

7월 국가·지역별로는 대만(12만8000명), 중국(12만5000명), 일본(4만9000명), 미국(4만 명) 순으로 부산을 찾았다.

대만은 전년 동월 대비 88.3% 증가한 25.2%로 7월 방문객 가운데 가장 많았고 중국은 80.3% 증가한 24.7%로 뒤를 이어 두 나라가 전체의 49.9%를 차지했다. 1~7월 누계로는 대만 60만 5000명(+60.1%), 중국 59만 4,000명(+88.4%), 일본 34만 명(+27.5%) 순이다.

근거리 시장에 이어 미국의 성장세도 두드러진다. 1~7월 누계 25만 9675명으로 전년 동기(14만 5535명) 대비 78.4% 증가해 4위에 올랐다. 이는 전국 미국인 방한객 증가율(11.6%)을 6배 이상 웃도는 수치로 미주 직항이 없는 지역 여건에도 부산이 장거리 시장에서 독자적인 목적지로 선택받고 있음을 보여준다.

이 같은 성장세의 배경에는 '부산·동남권 관광의 핵심 관문'으로 자리 잡은 김해국제공항이 있다. 한국관광공사가 발간한 '요즘, 한국관광 리포트' 2호에 따르면, 올해 상반기 김해국제공항으로 입국한 외국인은 101만 4341명으로 전년 동기(69만 1,993명) 대비 46.6% 증가해 청주·대구·김해·제주 4개 지방공항 가운데 규모가 가장 크다.

김해공항 입국 외국인의 50.2%는 부산에 머물렀고 47.9%는 경남·울산 등 인근 지역으로 이동했다. 수도권으로 빠져나가는 비중은 1.9%로 4개 지방공항 가운데 가장 낮았다. 입국객의 98.1%가 동남권 안에서 움직이는 셈이다.

늘어난 외국인 관광객은 소비 증가로도 이어지고 있다. 1~7월 부산의 외국인 카드 소비는 7423억 원으로 전년 동기 대비 50.8% 증가하며 서울(6조 7486억 원)에 이어 전국 2위를 기록했다.

같은 기간 제주(3438억 원)와 함께 두 지역이 비수도권 외국인 소비의 75.2%를 차지했다. 의료관광 소비는 118.4% 늘어 서울을 제외한 전국 지역 의료관광 소비의 37.0%를 차지하며 1위에 올랐다.

시는 하반기에도 대형 행사와 수용태세 개선을 잇달아 추진해 300만 명 돌파 이후의 성장세를 이어갈 계획이다. 9월 '2026 부산글로벌도시위크'(9월8~10일)에 이어 10월에는 부산 전역에서 '페스티벌 시월'(10월1~31일)이 한 달간 열리며 '부산국제록페스티벌'(10월2~4일), '부산유엔위크'(10월23일~11월11일), '글로벌도시관광서밋'(10월26~28일)이 잇따라 개최된다.

김해국제공항과 부산역에는 비짓부산패스 키오스크를 도입하고 16개 구군과 함께 주요 관광지의 안내 체계 정비도 추진해 관광객의 이용 편의를 높일 예정이다.

전재수 시장은 "지난해 10월에야 도달했던 300만 명 고지를 올해는 불과 8개월 만에 도달했다"며 "김해국제공항으로 입국한 외국인의 98%가 수도권으로 빠져나가지 않고 부산과 동남권에 머문다는 점은 그 가능성을 보여주는 것으로 체류 기간 연장과 관광 소비의 지역 확산이라는 질적 성장에 시정 역량을 집중하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com