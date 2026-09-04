네타냐후 "이란 정권 전복이 이스라엘의 '핵심 임무'…목표 달성 눈앞"

AI 핵심 요약beta
- 네타냐후 총리가 3일 이란 정권 전복을 핵심 임무라 했다.
- 그는 이란이 흔들리고 있어 목표가 가까워졌다고 말했다.
- 카츠 장관도 이란 재공격 시 기간시설 타격을 경고했다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이란 정권을 전복시키는 것이 이스라엘의 '핵심 임무'이며, 이 목표가 곧 달성 가능한 거리 내에 들어왔다고 선언했다.
3일(현지시간) 타임스오브이스라엘에 따르면 네타냐후 총리는 이날 유대교 새해 명절인 로시 하샤나(Rosh Hashanah)를 맞아 텔아비브에서 열린 이스라엘 국방군(IDF) 총참모부 포럼 축배 행사에서 "이란 정권이 현재 흔들리고 있다. 그 어느 때보다 약해졌으며, 현재 생존을 위해 투쟁하는 처지"라고 평가했다.
그는 2023년 10월 7일 이후 이스라엘이 펼쳐온 군사 작전 덕분에 이란의 위협이 크게 약화되었다며 "이 위협을 단번에 제거하는 능력, 다시 말해 이란 정권을 무너뜨릴 수 있다는 확신이 있다"고 강조했다.
이어 "이것이 우리 앞에 놓인 핵심 임무이며, 이제 손에 잡힐 듯 가까워졌다. 불가능한 일이 아니며 충분히 달성할 수 있는 목표"라고 덧붙였다.
또한 네타냐후 총리는 "이란이 우리를 공격하지 않고 우리를 제외한 다른 모두를 공격하는 것은 우연이 아니다"라며 "그들은 우리의 힘과 타격의 위력, 그리고 우리의 결의를 잘 알고 있다"고 주장했다.
적국들을 향한 강경한 경고도 잊지 않았다. 네타냐후 총리는 "우리에게 덤비지 말라. 지금까지 무언가를 배웠다면 절대 우리를 건드리지 말라"면서 "우리에게는 당신들을 패배시킬 수 있는 힘과 결의, 그리고 내부적 단결이 있다"고 목소리를 높였다.
이번 네타냐후 총리의 발언은 같은 날 앞서 이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관이 이란을 향해 강력한 경고 메시지를 던진 직후 나왔다. 카츠 장관은 이란이 이스라엘을 다시 공격할 경우 "에너지 인프라를 포함한 이란 정권의 모든 기간시설을 표적으로 삼을 것"이라고 경고했다.
wonjc6@newspim.com