시흥시, 은계 상권 일대서 민관 합동 금연 캠페인 펼쳐

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은계 중심 상권 중심 주민·경찰·공무원 등 70여 명 참여

육교 하부 '빨터' 정비 및 현수막 찢기 퍼포먼스·플로깅 진행

이동 금연 클리닉 병행 "현장 중심 금연 환경 조성 지속 추진"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 지난 2일 은계 중심 상권 일대에서 지역 주민과 관계기관이 함께하는 민관 합동 금연 캠페인을 진행했다고 3일 밝혔다.

2일 은계중심 상권일대에서 민관 합동 금연 캠페인에 함께한 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=시흥시]

시에 따르면 이번 캠페인은 무분별한 흡연과 담배꽁초 무단투기로 관련 민원이 지속해서 제기되던 지역을 중심으로 자율적인 금연 문화를 조성키 위해 기획됐다.

이날 현장에는 문정복 국회의원(더불어민주당)과 이상훈 시흥시의회 자치행정위원장을 비롯해 건강도시 시민협의체, 은행동 자율방범대, 은계연합회, 학부모단체, 은행지구대, 공무원 등 70여 명이 참석했다.

참석자들은 기존에 상습 흡연 구역으로 이용돼 이른바 '빨터'로 불리던 육교 하부 공간에서 담배 현수막 찢기 퍼포먼스를 선보였다. 해당 공간은 진입 제한을 위한 조경시설 설치 등 환경 정비 조치가 완료됐다.

이어 은계 중심 상권 일대를 순회하며 자율적 금연거리 조성을 안내하는 홍보 전단을 배부하고 거리의 담배꽁초를 수거하는 플로깅 활동을 전개했다. 시흥시 보건소는 이동 금연 클리닉을 함께 운영하며 주민 대상 금연 상담과 금연 보조제 지원 서비스를 제공했다.

시 관계자는 "주민들의 적극적인 참여로 쾌적한 금연거리 조성에 대한 의지를 확인했다"며 "앞으로도 시민과 함께하는 현장 중심의 금연 활동을 이어가 건강한 지역 환경을 만들겠다"라고 전했다.

1141world@newspim.com