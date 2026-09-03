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시흥시, 은계 상권 일대서 민관 합동 금연 캠페인 펼쳐

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  • 시흥시는 2일 은계 상권서 금연 캠페인을 했다
  • 주민·기관 70여명, 육교 하부서 흡연 억제 퍼포먼스를 했다
  • 전단 배부·플로깅·이동 클리닉으로 금연 문화 확산을 도왔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

은계 중심 상권 중심 주민·경찰·공무원 등 70여 명 참여
육교 하부 '빨터' 정비 및 현수막 찢기 퍼포먼스·플로깅 진행
이동 금연 클리닉 병행 "현장 중심 금연 환경 조성 지속 추진"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 지난 2일 은계 중심 상권 일대에서 지역 주민과 관계기관이 함께하는 민관 합동 금연 캠페인을 진행했다고 3일 밝혔다.

2일 은계중심 상권일대에서 민관 합동 금연 캠페인에 함께한 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=시흥시]

시에 따르면 이번 캠페인은 무분별한 흡연과 담배꽁초 무단투기로 관련 민원이 지속해서 제기되던 지역을 중심으로 자율적인 금연 문화를 조성키 위해 기획됐다.

이날 현장에는 문정복 국회의원(더불어민주당)과 이상훈 시흥시의회 자치행정위원장을 비롯해 건강도시 시민협의체, 은행동 자율방범대, 은계연합회, 학부모단체, 은행지구대, 공무원 등 70여 명이 참석했다.

참석자들은 기존에 상습 흡연 구역으로 이용돼 이른바 '빨터'로 불리던 육교 하부 공간에서 담배 현수막 찢기 퍼포먼스를 선보였다. 해당 공간은 진입 제한을 위한 조경시설 설치 등 환경 정비 조치가 완료됐다.

이어 은계 중심 상권 일대를 순회하며 자율적 금연거리 조성을 안내하는 홍보 전단을 배부하고 거리의 담배꽁초를 수거하는 플로깅 활동을 전개했다. 시흥시 보건소는 이동 금연 클리닉을 함께 운영하며 주민 대상 금연 상담과 금연 보조제 지원 서비스를 제공했다.

시 관계자는 "주민들의 적극적인 참여로 쾌적한 금연거리 조성에 대한 의지를 확인했다"며 "앞으로도 시민과 함께하는 현장 중심의 금연 활동을 이어가 건강한 지역 환경을 만들겠다"라고 전했다.

1141world@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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