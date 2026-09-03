한화투자증권, 비대면 계좌 개설하면 최대 202만원 준다

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국내주식 거래 시 최대 2만원 지급

타사 주식 이전 고객 최대 200만원

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한화투자증권이 비대면 계좌를 개설하는 신규·휴면 고객을 대상으로 최대 202만원 상당의 혜택을 제공하는 이벤트를 진행한다.

한화투자증권은 오는 10월 30일까지 '올 가을 투자의 시작' 비대면 이벤트를 실시한다고 3일 밝혔다.

이번 이벤트는 생애 최초 비대면 종합계좌를 개설하는 신규 고객과 올해 3월부터 8월까지 잔고가 10만원 미만인 휴면 고객을 대상으로 한다. 영업점 계좌 보유 고객과 법인, 스탁론 계좌 등은 대상에서 제외된다.

한화투자증권은 오는 10월 30일까지 '올 가을 투자의 시작' 비대면 이벤트를 실시한다. [이미지=한화투자증권]

이벤트 대상 고객이 비대면 종합계좌를 개설하면 모바일트레이딩시스템(MTS) 국내주식 평생 우대수수료 혜택을 받을 수 있다. 우대수수료율은 0.0040595%다.

이벤트를 신청한 뒤 국내주식을 100만원 이상 거래하면 1만원, 500만원 이상 거래하면 추가 1만원을 지급해 최대 2만원의 혜택을 제공한다.

타사에 보유한 국내주식을 한화투자증권으로 이전한 고객을 위한 이벤트도 함께 진행한다. 국내주식을 대체입고한 뒤 1000만원 이상 거래하면 순입고 금액에 따라 최대 200만원을 지급한다.

최근 증권업계는 투자자 유치를 위해 수수료 우대와 현금성 리워드, 주식 이전 지원 등 다양한 비대면 계좌 개설 이벤트를 확대하고 있다. 특히 개인투자자의 자산 이동이 활발해지면서 대체입고를 유도하는 마케팅 경쟁도 치열해지는 모습이다.

임주혁 한화투자증권 자산관리본부 상무는 "올 가을 주식투자를 새로 시작하는 고객에게 도움이 되는 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 편리한 비대면 투자 경험을 제공하기 위해 다양한 서비스와 혜택을 마련하겠다"고 말했다.

이벤트 신청은 '한화투자증권 MTS'를 통해 가능하다.

plum@newspim.com