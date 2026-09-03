한화에어로, K9에 드론 연계…미래 자주포 운용개념 제시

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에스토니아서 제5회 K9 유저클럽 개최…7개 운용국 등 200여명 참석

차륜형 K9MH·AI 기반 군수지원 공개…내년부터 천무 유저클럽도 개최

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=한화에어로스페이스가 K9 자주포에 드론을 연계한 미래 포병 운용개념과 인공지능(AI) 기반 군수지원 체계를 공개했다.

한화에어로스페이스는 지난 2일(현지시간) 에스토니아 타르투에서 'K9 유저클럽(K9 User Club)'이 개막했다고 3일 밝혔다.

올해 5회째를 맞은 이번 행사에는 대한민국과 에스토니아, 폴란드, 노르웨이, 핀란드, 루마니아, 호주 등 7개 K9 운용국과 스페인·스웨덴 등 참관국의 군·산업계 관계자 200여명이 참석했다.

이번 행사에서는 기존 K9 운용·정비 경험 공유를 넘어 변화하는 전장 환경에 맞춘 새로운 자주포 운용개념과 포병체계 발전 방향이 논의됐다.

한화에어로스페이스는 수직이착륙(VTOL) 방식의 '화력유도 드론(Fire-Guidance Drone)'을 K9 자주포와 연계하는 운용개념을 제시했다.

화력유도 드론은 공중에서 표적을 탐지·추적하고 좌표를 생성해 K9 사격을 지원한다. 사격 이후 탄착지점을 관측하고 피해평가까지 수행해 표적 탐지부터 타격, 피해평가까지 화력 임무를 연계할 수 있다.

이를 통해 표적 탐지부터 실제 타격까지 걸리는 '센서 투 슈터(Sensor-to-Shooter)' 시간을 단축하고 이동표적과 긴급표적에 대한 대응능력을 높인다는 구상이다.

K9 기술을 적용한 차륜형 자주포 K9MH(Mobile Howitzer)도 소개됐다. K9MH는 완전 자동화 포탑을 차륜형 플랫폼에 결합한 자주포로 최근 미 육군 MTC(Mobile Tactical Cannon) 사업 시제품으로 선정됐다. 미 육군 성능검증 평가에서는 1분 이내 9발을 자동 발사하는 고속 사격 능력을 선보였다.

한화에어로스페이스는 K9에서 검증된 화력·자동화 기술을 차륜형 등 다양한 플랫폼으로 확대해 각국의 작전환경과 기동성 요구에 대응한다는 계획이다.

[사진=한화에어로]

디지털 군수지원 체계도 공개했다. 한화에어로스페이스가 개발한 'TOMMS Sustainment Portal(TSP)'은 부품 견적 요청부터 발주, 배송정보 등을 하나의 시스템에서 처리할 수 있도록 한 플랫폼이다.

회사는 700~800종의 주요 수요 부품을 디지털 카탈로그화하고 향후 폴란드에 구축하는 부품창고와 TSP를 연계해 유럽 K9 운용국에 대한 부품 공급 시간을 단축할 계획이다. 장기적으로는 AI와 데이터 분석을 활용해 부품 수요를 사전에 예측하는 '예측형 군수지원' 체계로 발전시킨다는 목표다.

배진규 한화에어로스페이스 MRO사업부장은 "운용국들과 더욱 긴밀히 협력해 상호운용성을 강화하고 디지털·AI 기반 군수지원 혁신을 통해 전 수명주기에 걸쳐 K9의 운용 효율성과 신뢰성을 높여 나갈 것"이라고 말했다.

한화에어로스페이스는 K9 유저클럽의 협력 모델을 다연장로켓 천무로도 확대한다. 지난 3일 열린 '천무 유저 워크숍'에는 대한민국과 폴란드, 에스토니아, 노르웨이 등 천무 운용국의 군·정부·산업계 관계자 40여명이 참석했다.

회사는 이번 워크숍을 시작으로 2027년 대한민국에서 첫 공식 '천무 유저클럽'을 개최할 계획이다.

heoneykim@newspim.com