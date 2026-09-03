KB국민은행, 경영진 대상 '생성형 AI 실습 교육' 실시

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이환주 행장 포함 경영진 50여명 참여

내년 사업계획에 AI 업무 활용 역량 강화

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 경영진을 대상으로 생성형 AI를 실제 업무에 적용하는 실습 교육을 진행하며 전사적인 AI 활용 문화 확산에 나섰다.

KB국민은행은 임원 및 본부장급 경영진을 대상으로 생성형 AI '코파일럿(Copilot)' 활용 실습 교육을 실시했다고 3일 밝혔다.

2일 KB국민은행 여의도 전산센터에서 열린 '생성형 AI 실습 교육'에 참석한 이환주 KB국민은행장이 교육에 참여하고 있다. [사진=KB국민은행]

이번 교육은 경영진이 생성형 AI를 직접 업무에 활용하면서 업무 방식의 변화를 경험하고, 이를 조직 전체로 확산하기 위해 마련됐다. 지난달 25일과 이달 2일 두 차례 진행됐으며 이환주 KB국민은행장을 비롯한 경영진 50여명이 참여했다.

교육은 외부 업체에 위탁하지 않고 KB국민은행이 자체적으로 프로그램을 설계했다. 참가자들은 각자 담당 조직의 2027년 사업계획 초안을 생성형 AI와 함께 작성하는 실전형 프로젝트를 수행하며 업무 적용 가능성을 직접 확인했다.

특히 이환주 행장이 교육에 직접 참여하면서 경영진부터 AI 활용 역량을 높이는 '하향식(Top-Down)' 변화관리에도 힘을 실었다.

KB국민은행은 전사적인 AI 활용 역량 강화를 위한 조직 및 인력 체계도 구축하고 있다. 사업그룹별 AI 전담 인력을 중심으로 AI 에이전트 개발을 주도하는 'AI CoE'를 신설했으며, 조직 및 개인 평가에 AI 활용 수준을 측정하는 지표도 반영했다.

AI 전문인력 육성을 위한 'AI Academy'를 운영하고 직원들의 AI 활용 경험과 우수사례를 공유하기 위한 'AI 챌린지 프로그램'도 도입했다.

향후에는 각 부서 실무자까지 코파일럿 라이선스와 활용 교육을 확대하고, 하반기 사업계획 수립 과정에 AI를 시범 적용할 예정이다. 이를 통해 효과가 확인된 활용 사례를 전사로 확산한다는 계획이다.

이환주 KB국민은행장은 "리더가 먼저 AI를 업무에 활용하고 효과를 직접 체감해야 조직 전체로 AI 활용 문화가 빠르게 확산될 수 있다"며 "앞으로도 임직원의 AI 활용 역량을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

peterbreak22@newspim.com