KAI, 협력사와 품질 경쟁력 강화…"예방품질·전문인력 양성"

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40개 협력사와 품질향상 세미나 개최…2026년 3대 품질 전략 공유

취약 공정 직접 검사 강화·안정 공정 협력사 자율권 확대

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=한국항공우주산업(KAI)이 협력사와 항공기 품질 경쟁력 강화에 나선다.

KAI는 지난 2일 경남 사천 본사에서 협력사와 상생협력 및 품질 경쟁력 강화를 위한 '2026년 KAI-협력사 품질향상 세미나'를 개최했다고 3일 밝혔다.

행사에는 김형수 KAI 품질본부장을 비롯해 KF-21과 소형무장헬기(LAH) 등 국산 항공기 사업과 에어버스·보잉 등 민수 기체 사업에 참여하는 40개 협력사 대표들이 참석했다.

KAI는 이날 고객 중심 품질을 기반으로 지속 가능한 성장 기반을 마련하기 위한 2026년 3대 품질 전략으로 ▲예방품질 강화 ▲전문인력 양성 ▲품질검사 제도 개선을 제시했다.

예방품질 분야에서는 생산 프로세스의 리스크를 점검하고 취약 공정의 품질 게이트를 강화한다. 현장에서 위험 요인을 사전에 식별하고 경영진 보고를 거쳐 즉각 조치할 수 있는 선제적 리스크 관리 체계도 운영할 계획이다.

전문인력 양성을 위해서는 협력업체별 전문 엔지니어를 지정하고 품질 교육과 관련 자격 취득 지원을 확대한다. 이를 통해 협력사를 포함한 항공산업 전반의 기술·품질 역량을 높인다는 방침이다.

품질검사 제도도 개선한다. 품질 취약 공정에 대해서는 KAI가 직접 검사를 강화하고, 품질이 안정화된 공정은 협력사에 자율적인 검사·관리 권한을 확대해 작업 효율성을 높일 계획이다.

[사진=KAI]

이날 협력사의 자발적인 품질 개선 활동을 독려하기 위한 시상식도 진행됐다. '품질혁신 경진대회'에서는 JN항공이 금상을 받았으며 율곡과 하나에어로다이내믹스가 은상, 하이즈복합재산업·씨엔리·하이즈항공이 동상을 수상했다.

중대한 품질 사고 예방과 개선 활동에 기여한 업체를 대상으로 '협력사 BEST 품질상'도 시상했다. 우수한 품질경영 성과를 거둔 업체에는 '품질 우수 협력사' 상을 수여했다.

김형수 KAI 품질본부장은 "항공산업에서 상생협력은 품질 향상과 동반성장을 이끄는 핵심 동력"이라며 "작은 결함 하나도 고객 신뢰와 기업 생존에 직결되는 만큼 협력사와 현장 중심의 품질 개선을 지속해 나가겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com