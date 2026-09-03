트럼프 "한국·일본, 알래스카 간다"...LNG 사업 참여 또 언급

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 '알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트'와 관련해 한국과 일본을 다시 한번 직접 언급했다.

트럼프 대통령은 2일(현지시간) 백악관에서 취재진과 만나 "일본과 한국이 있다. 이들이 연료를 싣고, 석유를 싣고, 파이프라인을 구축하고, 그 밖의 모든 일을 하기 위해 알래스카로 향하고 있다"고 말했다.

이날 발언은 오는 미 연방 상원의원 선거에서 3선 도전에 나서는 공화당 소속 댄 설리번(알래스카) 의원에 대한 지원 사격을 이어가던 중 나왔다. 설리번 의원은 최근 예비선거를 거쳐 민주당 메리 펠툴라 후보와 경쟁하게 되는 데, 접전이 예상되는 상황이다.

트럼프 대통령은 설리번 의원을 "훌륭한 정치인"이라고 치하하며 "재임 기간 수십억 달러를 투입해 수조 달러 규모의 가치를 창출했다"고 주장했다. 이어 지역 성과를 강조하는 과정에서 한·일 양국의 알래스카 사업 참여 가능성을 언급한 것이다.

이는 올해 초 발표된 미국과 한·일 간 무역 합의와 연관된 것으로 풀이된다. 당시 트럼프 행정부는 상호관세를 기존 25%에서 15%로 인하하는 대가로 한국 3천500억 달러, 일본 5천500억 달러 규모의 대미 투자를 약속받았으며, 해당 자금이 아시아 수출용 알래스카 파이프라인 건설 등 핵심 에너지 인프라 사업에 투입될 수 있음을 지속적으로 시사해 왔다.

도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

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