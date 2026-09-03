문체부, '문화행정 혁신을 위한 AI 활용 공모전' 우수 제안 13건 선정

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 인공지능(AI)을 기반으로 '일하는 방식'의 혁신을 가속화하고 창의적 아이디어를 확산하기 위해 본부 및 소속기관 전 직원을 대상으로 '문화행정 혁신을 위한 인공지능 활용 공모전(5. 18.~7. 12.)'을 개최하고, 내부 심사를 거쳐 최우수상 1건, 우수상 2건, 장려상 10건 등 우수 제안 13건을 최종적으로 선정했다.

이번 공모전은 인공지능을 활용해 업무를 개선한 사례와 인공지능을 활용한 문화행정 혁신 아이디어 등, 두 분야로 나누어 진행했으며, 총 65건의 사례·아이디어가 접수됐다.

◆최우수상·우수상, 반복 업무 줄이고 업무 속도 높인 아이디어가 차지

최우수상은 '문체부 멀티 페르소나 업무 도우미 지피티(GPTs)'가 차지했다. 사용자가 특정 목적에 맞게 만들어 사용하는 맞춤형 GPTs를 활용해 '청탁금지법', 국고보조금, 복무, 예산, 여비 등 주요 업무와 관련한 방대한 행정 규정을 한데 모아 학습시키고 업무 분야별로 '청렴 도우미', '보조금 도우미' 등 역할을 부여해 질문에 답하게 함으로써, 기존에 직원들이 관련 규정을 직접 검색하고 해석해야 했던 시간을 수 초 내로 단축할 수 있게 했다는 점이 높은 평가를 받았다.

세종시 정부세종청사 문화체육관광부. [사진=뉴스핌DB]

우수상은 '박물관·미술관 소장품 등록명세서 자동생성기'와 '외신 보도 빅데이터 분석' 사례가 선정됐다. 등록명세서 자동생성기는 기존 문화유산표준관리시스템에서 고정항목으로 출력되는 소장품 등록명세서 대신, 시스템에서 내려받은 파일을 직접 개발한 인공지능 도구에 올리기만 해도 기관별로 필요한 항목으로 구성된 기관 맞춤형 등록명세서를 생성할 수 있도록 함으로써 기관별 소장품 관리 업무 효율을 높일 수 있다는 점에서 호평을 받았다.

'외신 보도 빅데이터 분석'은 그동안 사람이 일일이 읽고 분석해야 했던 외신기사를, 인공지능을 활용해 한꺼번에 분석하는 것이다. 2주간의 짧은 시간 동안 19개국 67개 주요 외신의 한국 관련 기사 약 6만 5천 건을 인공지능으로 분석, 비슷한 내용의 기사끼리 묶고, 국가별·시기별로 주요 보도 내용과 논조의 변화를 종합적으로 측정해 외신 빅데이터 분석 규모와 속도를 획기적으로 높였다는 점에서 좋은 평가를 받았다.

이 밖에도 저작권 관련 국회 의안 자동 모니터링, 언론 보도 분석 효율화, 인공지능 이미지를 활용한 재외한국문화원 전시 공간 기획, 예산·결산 자료 자동 작성, 규정 개정을 추적하는 '대규모 언어 모델(LLM) 위키', 쉬운 말 변환 보도자료 생성, 불법 저작권 사이트 증거 자동 채증 시스템 등 현장 밀착형 제안 10건에 장려상을 수여한다.

◆9. 3. '장관-직원과의 대화'에서 공모전 시상, 우수 제안 실행 지원…AI 활용 역량 강화 교육 지속 추진

문체부는 9월 3일에 열리는 '장관-직원과의 대화'에서 공모전 시상식을 진행하고 수상자가 직접 우수 제안을 발표·시연하는 시간을 마련한다. 아울러 부처 내부 소통망 'AI 활용 사례 공유' 게시판에 우수 제안을 등록해 전 직원에게 공유하고, 우수 제안이 실제 업무에 적용되고 실행될 수 있도록 지원할 계획이다. 전 직원의 인공지능 활용 역량을 강화하기 위해 신기술 특강, 도시락 회의(브라운백 미팅), 직장교육, 온라인 동영상 교육 등도 지속적으로 실시하고, 문화AI 디지털 아카데미 교육 사업을 통해 문화 분야 인공지능 전환(AX) 및 행정업무 혁신 인재 양성을 위한 대면 실습교육과 문체부 기관 맞춤형 인공지능 챔피언 양성 과정을 확대해 나갈 계획이다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 23일 서울 마포구 한국문화정보원에서 영상·방송업계 전문가들을 만나 인공지능(AI) 시대 '케이-콘텐츠' 경쟁력 강화 방안을 논의하고 있다.[사진=문체부]

최휘영 장관은 "이번 공모전을 계기로 문체부 직원들이 인공지능을 업무에 직접 적용해 보며 활용 역량을 키웠길 기대"한다며, "인공지능 문화강국으로 나아가기 위해서는 무엇보다 문화행정 현장에서 인공지능을 능숙하게 다루고 익숙하게 받아들이는 조직문화가 먼저 자리 잡아야 한다. 이번에 발굴한 우수 제안들이 부처 전반의 업무 혁신으로 이어지도록 적극 지원할 것"이라고 밝혔다.

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