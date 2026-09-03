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[핌in고척] '시즌 첫 10패' SSG 타케다와 재계약하나, 이숭용 감독 "불펜서 좋으면 기용"

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  • 이숭용 감독이 2일 타케다의 불펜 복귀를 예고했다
  • 타케다는 2군 불펜 2경기 무실점으로 가능성을 보였다
  • SSG는 불펜 성과를 보면 내년 재계약도 검토한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[고척=뉴스핌] 유다연 기자=SSG 타케다 쇼타가 불펜으로 복귀한다. 다음 시즌에도 SSG와 함께할 가능성이 제기됐다.

SSG 이숭용 감독은 2일 서울 고척 스카이돔에서 열리는 키움과 경기 전 "타케다가 2군에서 불펜으로 나가고 있다. 다음 주까지 지켜보고 2군에서 좋다고 판단하면 콜업 예정"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] SSG의 우완 아시아쿼터 투수 타케다 쇼타. [사진=SSG 랜더스]

올 시즌 SSG와 아시아쿼터로 KBO에 발을 딛은 타케다는 일본프로야구(NPB)에서 통산 66승, 일본 시리즈 우승 2회를 포함해 굵직한 경력을 가지고 있는 선수다. 계약 전부터 큰 관심을 받았다. 하지만 예상과 달리 올 시즌 20경기 2승 10패, 평균자책점 7.86을 기록했다.

과거의 명성에 어울리지 않는 성적이다. 게다가 KBO리그에서 올 시즌 첫 10패라는 불명예를 기록하기도 했다. 지난달 13일 인천 롯데전에서 5이닝 9실점, 19일 대구 삼성전에서 2이닝 6실점이라는 최악의 모습을 연달아 보여주자 SSG도 타케다를 1군에서 내렸다.

퓨처스리그(2군)로 내려간 타케다는 지난달 26일 상무전과 29일 한화전에서 불펜으로 등판했다. 두 경기 모두 1이닝씩 던지며 무실점을 기록했다. 좀 더 지켜본 후 1군에서 불펜으로 기용할 예정이다.

그러면서 이 감독은 "타케다가 불펜에서 좋은 모습을 보여준다면 지금 아시아쿼터 풀이 거기서 거기니 불펜으로 가용 생각을 한다면 내년에도 볼 수 있지 않을까 한다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] SSG 타케다 쇼타. [사진=SSG 랜더스] 2026.09.02 willowdy@newspim.com

KBO리그는 올 시즌 아시아쿼터 제도를 처음 도입했다. 하지만 한화 왕옌청(23경기 10승 5패, 평균자책점 3.52), KT 스기모토(60경기 1승 2패, 18홀드, 평균자책점 5.29), 키움 유토(49경기 5승 4패, 11홀드, 14세이브, 평균자책점 3.95)를 제외하면 두드러지는 선수가 많지 않다. 

SSG 역시 시장 상황을 고려했다. KBO리그는 물론 자동투구판정시스템(ABS) 적응도 필요하다. 새로운 선수를 발굴하는 것도 쉽지 않다. 타케다가 불펜에서 성공 가능성을 보여준다면, SSG도 타케다와의 재계약을 고려할 전망이다.

willowdy@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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