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[핌in현장] '프리즈 서울', 첫날부터 '억대' 판매고…"고가 작품 계속해서 판매"

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  • 프리즈 서울 2026이 2일 코엑스서 개막했다
  • 국내 갤러리 57곳 참여로 규모가 커졌다
  • 억대 판매 잇따라 열기와 판매 호조를 보였다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국제 아트페어 '프리즈 서울 2026'에 세계적인 거장들의 작품이 출품되면서 '억대' 판매가 이뤄졌다.

2일 서울 강남구 삼성동에 위치한 코엑스에서는 '프리즈 서울 2026'과 '키아프 서울 2026'이 개최됐다. '프리즈 서울'이 동시 개최됐다. '프리즈 서울'에는 총 30개국 133개 갤러리가 참여했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 2일 오후 서울 강남구 코엑스에서 열린 '프리즈 서울(FRIEZE SEOUL) 2026'을 찾은 관람객들이 전시 작품들을 관람하고 있다. 2026.09.02 yeawon2@newspim.com

올해 '프리즈 서울'은 한국 갤러리의 규모를 키웠다. 지난해에는 31개의 국내 갤러리가 참여했다면, 이번에는 57개의 갤러리가 부스를 채웠다. 국내에서는 갤러리현대, 국제갤러리, 가나아트, 학고재, PKM갤러리, 조현화랑 등이 한국 근현대미술 대표 작가들의 작품을 위주로 내보였다.

갤러리현대는 김창열과 이승택, 국제갤러리는 하종현과 김윤신을, 학고재는 백남준, 조현화랑은 이배의 작품을 출품했다.

프리즈에는 국내 관람객뿐 아니라, 해외 관람객과 컬렉터들이 한데 모여 장사진을 이뤘다. 그중 갤러리현대의 김창열, 학고재의 백남준, 조현화랑의 이배 작품에 큰 관심을 보이며 작품을 세세히 관람하는 모습을 보였다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 조현화랑에서 출품한 이배의 작품 전시 전경. [사진=이지은 기자] 2026.09.02 alice09@newspim.com

'프리즈 서울'에는 해외 유수 갤러리들이 대거 참여하는 만큼, 올해도 가고시안, 하우저앤워스, 데이비드 즈워너, 페이스, 화이트큐브, 리만머핀 등이 참석했다.

먼저 가고시안은 국립현대미술관에서 전시를 개최했던 데이미언 허스트의 작품으로 부스를 채웠다. 가고시안은 작가의 대표 연작을 집중적으로 선보였다. 특히 부스 앞에 설치된 대표 연작이자, 여러 가지 색으로 땡땡이 무늬를 그려 놓은 스폿 페인팅은 47만5000달러(약 6억5000만원)으로 컬렉터들의 눈을 사로잡았다.

또한 '나비'와 '알약' 관련 연작들도 관람객들의 발길을 붙잡으며 연이은 카메라 세례를 받는 작품으로 꼽혔다.

현재 국립현대미술관에서 전시되고 있는 서도호 작가의 작품은 STPI에서 대거 출품됐다. STPI는 서도호의 신작 실 드로잉을 처음 공개했고, 대형 작품 '브레딩 홈(Breathing Home)'은 22만 달러(약 3억원)에 팔렸다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = STPI에서 출품한 서도호의 '헌팅 홈(Haunting Home)' 작품. [사진=이지은 기자] 2026.09.02 alice09@newspim.com
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 글래드스톤에서 출품한 필립 파네로의 설치 작품 [사진=이지은 기자] 2026.09.02 alice09@newspim.com

글래드스톤에서는 필립 파네로의 얼음 형상이 서서히 녹으며 형태가 변하는 설치 작업을 선보였다. 한 관람객은 "너무 신선하다. 재미있는 작품"이라고 평했다.

화이트큐브도 첫 날부터 주요 작품을 모두 판매했다. 박서보의 작품 2점은 각각 30만 달러(약 4억908만원), 19만 달러(약 2억5908만원)의 판매고를 올렸다. 화이트큐브는 총 11점의 작품이 컬렉터의 손에 넘어가면서 131만1500달러(약 17억8875만원)의 수익을 냈다.

글래드스톤은 키스 해링 작품 10점을 출품했고, 모두 외국인 컬렉터의 품으로 돌아갔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가고시안에서 출품한 데이미언 허스트의 '나비' 연작 작품. 2026.09.02 alice09@newspim.com

올해 '프리즈 서울'에서 가장 비싼 작품은 미국 휴스턴의 아트 오브 더 월드 갤러리에서 출품했다. 페르난도 보테로의 '크라나흐를 따라 그린'은 190만 달러(약 26억원) 상당이다.

한 국내 갤러리 관계자는 뉴스핌에 "프리즈에 국내 갤러리가 많이 참여하면서 분위기가 조금은 달라진 것 같다. 미술시장이 늘 어렵다고는 하지만, 프리즈의 경우 고가의 작품들이 나오는데 세일즈 소식이 계속해서 들리는 것을 보면 분위기는 나쁘지 않은 것 같다"고 전했다.

'프리즈 서울 2026'은 이날 VIP 프리뷰를 시작으로 오는 5일까지 코엑스 C홀에서 진행된다.

alice09@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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