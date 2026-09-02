KAI, 해경에 국산 수색구조헬기 흰수리 추가 공급

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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 한국항공우주산업(KAI)이 해양경찰청에 국산 수색구조용 중형헬기 '흰수리' 1대를 추가로 납품한다.

KAI는 전날 해경과 흰수리(KUH-1CG) 1대 납품 계약을 체결했다고 2일 밝혔다. 납품 시기는 2029년 하반기로 예정됐다.

해양경찰 헬기[사진=한국항공우주산업]2026.09.02

해경은 해상 경비와 사고 대응 역량을 강화하고 노후 러시아산 KA-32 헬기를 대체하기 위해 해당 기종을 도입하기로 했다. 이번 계약으로 해경이 운용하는 흰수리는 11호기까지 늘어난다.

흰수리는 국산 수리온 헬기를 기반으로 해양테러 대응과 해양범죄 단속, 수색·구조 등 해경 임무에 맞춰 개발한 기종이다. 해상 조업 중 사고가 발생했을 때 인명을 구조하거나 도서지역 응급환자를 내륙 의료기관으로 이송하는 데 활용된다.

기체에는 능동위상배열(AESA) 탐색레이더가 탑재돼 최대 1000개의 표적을 동시에 탐지할 수 있다. 전기광학·적외선(EO/IR) 카메라와 자동비행장치, 제빙·방빙장치, 구조용 호이스트, 탐조등 등도 갖췄다.

이 같은 장비를 바탕으로 악천후를 포함한 전천후 임무 수행이 가능하며 강풍이 잦은 제주와 울릉도에서 해상 구조와 응급환자 이송 임무를 수행한 바 있다.

KAI 관계자는 "해경 헬기 승무원들이 안전하게 임무를 수행할 수 있도록 품질 확보와 제작·납품에 최선을 다하고 있다"며 "안정적인 헬기 운용을 위한 후속지원에도 힘쓰겠다"고 말했다.

m25322532@newspim.com