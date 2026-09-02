동해시, 동해페이 인센티브 15%로 확대...착한가격업소 최대 20%

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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 9월 동안 동해페이 인센티브를 기존 10%에서 15%로 확대하기로 했다고 2일 밝혔다.

시가 설정한 월 충전 한도인 50만원을 충전할 경우 1인당 최대 7만5000원의 인센티브를 받을 수 있다. 특히 관내 착한가격업소 57곳에서 동해페이로 결제 시 5%의 추가 혜택을 제공해 최대 20%의 인센티브를 누릴 수 있다.

동해시청.[뉴스핌 DB] 2026.07.15 onemoregive@newspim.com

동해페이의 이용은 지속적으로 증가하고 있다. 시는 올해 발행 규모를 당초 700억원으로 계획했으나 이용 증가에 따라 지난 7월 1000억원으로 확대했다.

9월에는 추석을 앞두고 소비가 증가할 것으로 보이며 제39회 동해무릉제 등 지역 행사도 예정돼 있어 이번 인센티브 확대가 지역 내 소비 촉진 및 골목상권 활성화에 기여할 것으로 전망하고 있다.

시는 오는 4일 관련 부서 및 관내 지방공기업을 대상으로 '동해페이 정책지원금 지급 설명회'를 열어 지급 절차와 시스템 활용 방법을 안내하고 각종 정책지원금의 동해페이 지급을 활성화할 예정이다.

또 무릉계곡과 천곡황금박쥐동굴 등 주요 관광지에서는 지류형 상품권을 활용해 관광객의 소비가 지역 상권으로 이어지도록 할 계획이다. 모바일·카드형 동해페이와의 연계를 통해 지역 내 소비 선순환을 강화할 방침이다.

이재국 경제과장은 "동해페이가 시민에게는 실질적인 혜택이 되고 소상공인에게는 매출 증대로 이어지는 지역경제의 선순환 수단이 될 수 있도록 하겠다"며, "9월 인센티브 확대를 통해 지역 상권에 활력을 더할 수 있도록 운영에 만전을 기하겠다"고 말했다.

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