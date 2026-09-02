삼척시, 가을철 산불 감시 체제 강화...산불진화대 107명 배치

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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시는 9월부터 산불 및 기타 산림 재난 예방과 발생 시 신속한 대응을 위해 산불진화대 107명을 본청 및 8개 읍·면에 배치했다고 2일 밝혔다.

산불진화대는 본청 30명을 포함해 도계읍 10명, 원덕읍 10명, 근덕면 10명, 하장면 9명, 노곡면 12명, 미로면 9명, 가곡면 7명, 신기면 10명으로 구성됐다.

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 삼척국유림관리소 산불진화대.[사진=삼척국유림관리소] 2020.01.07 onemoregive@newspim.com

이들은 산불 예방 및 대응을 위한 현장 활동과 업무를 지원하며 산불 발생 시 빠르게 현장에 투입될 수 있도록 사전 교육을 받고 개인진화장비를 지급받아 대응체계를 갖추고 있다.

운영 기간은 내년 5월 31일까지 9개월간이며 산불조심기간 종료 이후에도 국가위기경보가 유지될 경우 탄력적으로 운영할 계획이다.

또 시는 가을철 산불조심 기간인 11월부터 12월까지 산불취약지역 감시를 위해 추가로 감시원을 배치하고 예방 활동을 강화할 예정이다.

삼척시는 시민들에게 산림 인근에서 논이나 영농 부산물의 소각을 자제할 것을 권고하며 화기 및 인화물질을 소지하지 말 것을 당부했다. 또한 산불이 발견되면 즉시 119 또는 가까운 행정기관에 신고해줄 것을 요청했다.

삼척시 박태민 산림과장은 "산불 피해를 줄이기 위해 현장에서 위험요인을 점검하고 신속한 대응이 중요하다"며 "산불진화대 운영과 현장 점검을 철저히 이어가는 한편, 시민들도 산림 주변에서 불을 사용하지 않도록 협조해 주기를 바란다"고 말했다.

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