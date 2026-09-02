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[중국증시 마감] 기술주 하락 속, 중동 전운 재점화에 '군수株' 홀로 상승

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AI 핵심 요약

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  • 2일 중국 본토 A주 4대 지수가 일제히 하락 마감했다.
  • 거래대금이 줄고 3900개 이상 종목이 내리며 약세장이 이어졌다.
  • 군수주와 고무제품은 강세, 식량·석탄은 낙폭이 컸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상하이종합지수 3941.39(-38.50, -0.97%)
선전성분지수 13611.55(-260.83, -1.88%)
촹예반지수 3312.24(-81.19, -2.39%)
커촹50지수 1617.60(-29.93, -1.82%)

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 2일 중국 본토 A주 증시 4대 대표지수가 하락 마감했다.

상하이종합지수는 0.97% 하락한 3941.39, 선전성분지수는 1.88% 내린 13611.55, 촹예반(創業板)지수는 2.39% 떨어진 3312.24, 커촹50(科創50)지수는 1.82% 밀린 1617.60 포인트로 장을 마쳤다.   

이날 상하이∙선전∙베이징증권거래소 3대 시장의 하루 거래대금은 1조8202억 위안으로 전 거래일보다 2316억 위안 감소했다. 전체 종목 가운데 3900개 이상이 하락했다.

이날 장세는 미국발 금리·유가 충격이 성장주와 위험자산을 압박한 가운데, 중동 지정학적 리스크가 중국 군수주를 자극하고, 정책·개별 재료가 있는 일부 업종으로 자금이 이동한 장세로 풀이된다.

업종·테마별로는 군수, 고무제품, 뷰티케어 등이 상승세를 주도한 반면, 앞서 상승세를 보였던 식량과 석탄 섹터는 낙폭 상위권을 기록했다.

◆ 3가지 상승재료에 나홀로 강세 '군수장비'

가장 눈에 띈 것은 군수장비 섹터로, 크게 세 가지 상승 재료가 겹치며 강세를 이끌었다.

첫째는 미·이란 충돌 확대와 러시아·우크라이나 전쟁 지속에 따른 글로벌 국방비 확대 기대다.

중동에서 실제 군사충돌이 확대되면서 글로벌 방산 수요가 다시 부각되고 있다. 중국 군수주에도 지정학적 긴장이 장기적으로 국방장비 수요와 군수품 수출 확대를 자극할 수 있다는 기대가 유입된 것으로 풀이된다.

둘째는 중국 군수산업 자체의 실적 개선이다. 중정군공지수(中證軍工指數)에 포함된 80개 구성종목 기업의 올해 상반기 매출은 합계 3774억9400만 위안으로 전년 동기 대비 18.89% 증가했고, 귀속순이익은 247억7200만 위안으로 32.92% 증가했다.

여기에 중국의 '15차 5개년 계획(2026~2030)' 국방 현대화와 신형 장비 투자, 상업우주항공 등 중장기 산업정책 기대까지 더해지면서 시장 급락 속에서도 군수주가 독립적인 상승 논리를 확보한 것으로 볼 수 있다.

◆ 군수·특수고무 관련 '고무제품' 테마도 주목

고무제품 테마도 이날 강한 모습을 보였다.

이 흐름은 군수주 강세와 상당 부분 연결해서 볼 수 있다. 고무 소재는 타이어뿐 아니라 방산장비의 밀봉재, 호스, 완충재, 진동·내열 부품 등 다양한 산업재에 사용된다. 특히 이날 강세 종목 가운데 일부는 군수·항공우주 분야와 연결된 특수고무 및 기능성 소재 사업을 보유하고 있어 '군수 → 특수소재'로 매수세가 확산된 측면이 있다.

한편, 이날 중국 인민은행 산하 외환거래소는 달러당 위안화 기준 환율을 6.7829 위안으로 고시했다. 이는 직전 거래일(6.7809 위안) 대비 0.0020 위안 오른 것으로 위안화 가치로는 0.029% 하락한 것이다.  

[사진 = 텐센트증권] 9월 2일 중국 상하이종합지수 주가 추이.

 

pxx17@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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