국회 수소경제포럼, 현대차 남양연구소 방문…수소산업 지원 논의

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차세대 연료전지·수전해 등 수소 전주기 기술 점검

수소사업법·수소도시법 제정 및 관련 예산 확보 추진

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 수소 산업에 대한 안정적인 투자를 이어가기 위해 예측 가능하고 일관된 정책 환경이 필요하다고 국회에 요청했다. 국회 수소경제포럼은 수소사업법과 수소도시법 제정, 관련 예산 지원을 통해 국내 수소 생태계 조성을 뒷받침하기로 했다.

2일 국회의원 연구단체인 국회 수소경제포럼은 현대차·기아 남양연구소를 방문해 수소 기술 개발 현장을 점검하고 산업계의 애로사항과 지원 방안을 논의했다.

국회수소경제포럼 소속 국회의원들이 현대자동차-기아 남양기술연구소를 방문하고 기념촬영을 하고 있다. [사진=한국수소연합]

현장 방문에는 포럼 공동대표인 이종배 의원을 비롯해 조배숙·안호영·김주영·박형수·김소희 의원이 참석했다. 산업계에서는 김재홍 한국수소연합 회장과 서흥원 한국수소연료전지협회 부회장, 장재훈 현대차그룹 부회장 등이 자리했다.

참석자들은 수소 생산부터 운송·저장·활용까지 수소 전 주기에 걸친 현대차그룹의 기술 개발 현황을 살펴봤다. 연료전지 시스템과 수전해 기기, 수소충전소, 배터리 시스템 등 주요 제품과 기술의 산업 적용 가능성도 점검했다.

특히 현대차그룹이 30년 가까이 축적한 수소 기술 역량을 바탕으로 개발하고 있는 차세대 연료전지 시스템이 소개됐다. 현대차그룹은 연료전지 시스템의 가격과 크기를 낮추는 동시에 출력과 내구성을 높이는 연구개발을 진행하고 있다.

포럼은 국내 수소전기차가 23억km에 이르는 세계 최대 수준의 실제 운행 데이터를 확보하고 있다는 점을 긍정적으로 평가했다. 축적된 데이터를 기반으로 차세대 연료전지 기술과 수소 모빌리티 경쟁력을 강화할 수 있도록 지원 방안도 논의했다.

현대차그룹은 수소 생태계를 재도약시키고 기업의 장기 투자를 유도하려면 정책의 예측 가능성과 일관성이 확보돼야 한다고 강조했다. 수소 승용·상용차와 철도차량 등 모빌리티 분야는 물론 수전해 산업의 성장을 뒷받침할 실효성 있는 지원책도 요청했다.

수소 생산·공급·활용을 연결하는 선순환 생태계 구축 방안도 제시했다. 현대차그룹은 에너지와 인공지능(AI), 데이터센터, 로보틱스를 결합한 '새만금 AI 밸리'를 대표적인 민관 협력 사례로 소개했다.

국내 실증사업을 통해 축적한 기술과 운영 경험을 하나로 묶은 '수소 생태계 패키지'를 수출해 글로벌 수소 시장을 확대하겠다는 구상도 공유했다.

한국수소연합은 수소 산업이 초기 시장 형성에 오랜 시간이 걸리고 생산·공급 인프라를 동시에 구축해야 하는 만큼 가치사슬 전반에 대한 종합적인 지원이 필요하다고 건의했다. 주요 과제로는 수소 생산보조금 도입과 수소 배관망 구축, 충전 인프라 확대 등을 제시했다.

국회 수소경제포럼은 이번 현장 방문을 계기로 수소 산업의 연구개발과 시장 확대를 뒷받침하기 위한 입법·예산 지원을 이어간다. 현재 논의 중인 수소사업법과 수소도시법 제정에도 힘을 싣기로 했다.

이종배 포럼 대표의원은 "수소 산업이 어려움을 겪고 있는 것은 사실이지만 여기서 멈춘다면 수소 후진국으로 전락할 수 있다는 위기의식을 가져야 한다"며 "민관이 함께 노력해 수소 선도국으로서의 입지를 공고히 해야 한다"고 말했다.

장재훈 현대차그룹 부회장은 "수소경제의 성패는 기술과 산업 역량뿐 아니라 이를 뒷받침하는 정책의 예측 가능성과 일관성에 달려 있다"며 "정부와 산업계가 같은 방향으로 협력해야 지속적인 투자와 글로벌 수소 산업 주도권 확보가 가능하다"고 강조했다.

chanw@newspim.com