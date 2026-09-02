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국회 수소경제포럼, 현대차 남양연구소 방문…수소산업 지원 논의

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  • 현대차그룹이 2일 국회에 수소 투자 위한 정책 일관성을 요청했다
  • 국회 수소경제포럼은 남양연구소서 수소 기술 개발 현장을 점검했다
  • 포럼은 수소사업법·도시법 제정과 예산 지원을 추진하기로 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

차세대 연료전지·수전해 등 수소 전주기 기술 점검
수소사업법·수소도시법 제정 및 관련 예산 확보 추진

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 수소 산업에 대한 안정적인 투자를 이어가기 위해 예측 가능하고 일관된 정책 환경이 필요하다고 국회에 요청했다. 국회 수소경제포럼은 수소사업법과 수소도시법 제정, 관련 예산 지원을 통해 국내 수소 생태계 조성을 뒷받침하기로 했다.

2일 국회의원 연구단체인 국회 수소경제포럼은 현대차·기아 남양연구소를 방문해 수소 기술 개발 현장을 점검하고 산업계의 애로사항과 지원 방안을 논의했다.

국회수소경제포럼 소속 국회의원들이 현대자동차-기아 남양기술연구소를 방문하고 기념촬영을 하고 있다. [사진=한국수소연합]

현장 방문에는 포럼 공동대표인 이종배 의원을 비롯해 조배숙·안호영·김주영·박형수·김소희 의원이 참석했다. 산업계에서는 김재홍 한국수소연합 회장과 서흥원 한국수소연료전지협회 부회장, 장재훈 현대차그룹 부회장 등이 자리했다.

참석자들은 수소 생산부터 운송·저장·활용까지 수소 전 주기에 걸친 현대차그룹의 기술 개발 현황을 살펴봤다. 연료전지 시스템과 수전해 기기, 수소충전소, 배터리 시스템 등 주요 제품과 기술의 산업 적용 가능성도 점검했다.

특히 현대차그룹이 30년 가까이 축적한 수소 기술 역량을 바탕으로 개발하고 있는 차세대 연료전지 시스템이 소개됐다. 현대차그룹은 연료전지 시스템의 가격과 크기를 낮추는 동시에 출력과 내구성을 높이는 연구개발을 진행하고 있다.

포럼은 국내 수소전기차가 23억km에 이르는 세계 최대 수준의 실제 운행 데이터를 확보하고 있다는 점을 긍정적으로 평가했다. 축적된 데이터를 기반으로 차세대 연료전지 기술과 수소 모빌리티 경쟁력을 강화할 수 있도록 지원 방안도 논의했다.

현대차그룹은 수소 생태계를 재도약시키고 기업의 장기 투자를 유도하려면 정책의 예측 가능성과 일관성이 확보돼야 한다고 강조했다. 수소 승용·상용차와 철도차량 등 모빌리티 분야는 물론 수전해 산업의 성장을 뒷받침할 실효성 있는 지원책도 요청했다.

수소 생산·공급·활용을 연결하는 선순환 생태계 구축 방안도 제시했다. 현대차그룹은 에너지와 인공지능(AI), 데이터센터, 로보틱스를 결합한 '새만금 AI 밸리'를 대표적인 민관 협력 사례로 소개했다.

국내 실증사업을 통해 축적한 기술과 운영 경험을 하나로 묶은 '수소 생태계 패키지'를 수출해 글로벌 수소 시장을 확대하겠다는 구상도 공유했다.

한국수소연합은 수소 산업이 초기 시장 형성에 오랜 시간이 걸리고 생산·공급 인프라를 동시에 구축해야 하는 만큼 가치사슬 전반에 대한 종합적인 지원이 필요하다고 건의했다. 주요 과제로는 수소 생산보조금 도입과 수소 배관망 구축, 충전 인프라 확대 등을 제시했다.

국회 수소경제포럼은 이번 현장 방문을 계기로 수소 산업의 연구개발과 시장 확대를 뒷받침하기 위한 입법·예산 지원을 이어간다. 현재 논의 중인 수소사업법과 수소도시법 제정에도 힘을 싣기로 했다.

이종배 포럼 대표의원은 "수소 산업이 어려움을 겪고 있는 것은 사실이지만 여기서 멈춘다면 수소 후진국으로 전락할 수 있다는 위기의식을 가져야 한다"며 "민관이 함께 노력해 수소 선도국으로서의 입지를 공고히 해야 한다"고 말했다.

장재훈 현대차그룹 부회장은 "수소경제의 성패는 기술과 산업 역량뿐 아니라 이를 뒷받침하는 정책의 예측 가능성과 일관성에 달려 있다"며 "정부와 산업계가 같은 방향으로 협력해야 지속적인 투자와 글로벌 수소 산업 주도권 확보가 가능하다"고 강조했다.

chanw@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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