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[씨네톡] 추락한 비행기, 바다엔 식인 상어…'딥 워터'의 숨 막히는 생존기

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  • 정태이 기자가 2일 영화 ‘딥 워터’를 소개했다.
  • 태평양 추락 생존자와 식인상어의 사투를 그렸다.
  • 생생한 연출과 배우 호흡이 스릴을 살렸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

레니 할린, 비행기 재난과 상어 크리처물의 결합
아론 에크하트·벤 킹슬리 호흡, 일부 과한 설정은 아쉬움

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 비행기가 추락하고 가까스로 살아남았더니 이번에는 식인 상어가 기다리고 있다. 어디선가 한 번쯤 본 듯한 재난영화와 상어 스릴러 공식이다. 하지만 영화 '딥 워터'는 익숙한 재료를 박진감 있는 연출로 맛깔나게 요리한다.

'딥 워터'는 태평양 한복판에 추락한 비행기에서 가까스로 살아남은 생존자들이 식인 상어가 들끓는 바다에 고립되면서 시작된다. 구조 요청조차 쉽지 않은 상황에서 이들은 살아남기 위한 사투를 벌인다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '딥 워터' 속 한장면 [사진=엔케이컨텐츠] 2026.09.02 taeyi427@newspim.com

'다이 하드 2', '클리프행어', '딥 블루 씨' 등을 연출한 레니 할린 감독은 자신이 강점을 보여온 장르적 연출을 이번에도 적극적으로 활용한다. 가장 먼저 눈에 들어오는 것은 비행기 추락 장면이다. 엔진 폭발과 함께 기체 일부가 뜯겨나가고, 강한 압력에 좌석이 휩쓸리는 순간부터 기체가 바다로 추락하는 과정까지 상당히 생생하게 그려낸다.

사고 직후 혼란도 구체적으로 담아낸다. 생존자들이 살아남기 위해 움직이는 모습을 따라가다 보면 자연스럽게 이들의 생존에 몰입하게 된다. 비행기 추락이 끝난 뒤에는 바다가 또 다른 위협의 공간으로 바뀐다.

구조를 기다려야 하는 망망대해 아래에는 식인 상어가 도사리고 있다. 상어를 구현한 비주얼 역시 실제 배우들과 크게 이질감이 느껴지지 않는다. 수면 아래를 배회하다 모습을 드러내는 순간마다 크리처물 특유의 공포를 만들어내며 생존자들을 끊임없이 압박한다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '딥 워터' 속 한장면 [사진=엔케이컨텐츠] 2026.09.02 taeyi427@newspim.com

서바이벌 스릴러라는 장르 특성상 이야기가 어느 방향으로 흘러갈지는 어느 정도 예상할 수 있다. 그럼에도 비행기 추락 사고부터 구조를 기다리는 과정까지 긴장의 끈을 쉽게 놓기 어렵다.

하나의 고비를 넘어서면 또 다른 상황이 이어지면서 관객에게 좀처럼 숨 돌릴 틈을 주지 않는다. 비슷한 장르에서 종종 답답함을 유발하는 비합리적인 행동을 반복하는 인물도 많지 않아 생존 과정에 집중하기도 수월하다.

영화는 상어와 인간의 사투에만 머물지 않는다. 극한의 상황에 놓인 인물들을 통해 가족애와 동료애, 인간의 이기심과 선택도 함께 들여다본다. 상황이 절박해질수록 각자의 판단과 관계가 드러나면서 단순히 상어를 피해 살아남는 것 이상의 감정선을 만들어낸다.

이 과정에서 아론 에크하트와 벤 킹슬리의 호흡도 빛을 발한다. 극한의 상황 속에서도 두 배우가 주고받는 대사와 자연스러운 호흡은 계속 조여오던 분위기를 잠시 풀어준다. 인물들의 관계를 통해 따뜻함과 감동을 더하는 것도 두 배우의 몫이다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '딥 워터' 속 한장면 [사진=엔케이컨텐츠] 2026.09.02 taeyi427@newspim.com

다만 모든 설정이 설득력 있게 다가오는 것은 아니다. 특히 상어의 위협을 극대화하기 위해 만들어낸 일부 장면은 다소 과하게 느껴진다. 생존자들이 놓인 상황만으로도 충분한 공포를 만들어낼 수 있었던 만큼, 극적인 설정을 더하기보다 극한의 상황에서 드러나는 인간의 이기심과 갈등을 조금 더 활용했다면 어땠을까 하는 아쉬움이 남는다.

새롭거나 예측하기 어려운 이야기는 아니다. 그럼에도 비행기 추락 장면의 생생함과 식인 상어가 주는 공포, 배우들의 안정적인 호흡이 더해지면서 서바이벌 스릴러의 재미는 분명하게 살아난다. 일부 과하게 느껴지는 설정은 아쉽지만, 9월까지 이어지는 늦더위를 잠시 잊게 할 스릴러를 찾는다면 '딥 워터'를 선택해볼 만하다. 오는 9일 개봉.

taeyi427@newspim.com

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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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