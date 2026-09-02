[프로야구] NC 홍재문·KT 이재원, 8월 메디힐 퓨처스 루키상 수상자 선정

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=NC 홍재문과 KT 이재원이 8월 메디힐 퓨처스 루키상 수상자로 선정됐다.

KBO는 "8월 메디힐 퓨처스 루키상 수상자로, 투수 부문에는 WAR(대체선수 대비 승리기여도) 0.69를 기록한 NC 홍재문이, 타자 부문에는 WAR 0.46을 기록한 KT 외야수 이재원이 각각 선정됐다"고 2일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] NC 홍재문과 KT 이재원이 8월 메디힐 퓨처스 루키상 수상자로 선정됐다. [사진=KBO] 2026.09.02 willowdy@newspim.com

[서울=뉴스핌] NC 홍재문. [사진-NC 다이노스] 2026.09.02 willowdy@newspim.com

투수 부문 수상자 NC 홍재문은 청주고와 동의과학대를 거쳐 2025 신인 드래프트 4라운드 37순위로 NC에 입단했다. 지난 7월 1일 육성선수 신분에서 소속 선수로 추가 등록된 홍재문은 입단 후 퓨처스리그에서 꾸준히 경험을 쌓으며 가능성을 보여주고 있다.

홍재문은 8월 한 달간 퓨처스리그 3경기에 모두 선발 등판해 12이닝(남부 5위)을 소화했다. 홍재문은 이 기간 동안 피안타 6개, 사사구 1개만을 허용하며 탈삼진 10개(남부 5위)를 기록했고, 평균자책점 0.00으로 전체 1위에 올랐다.

타자 부문에서는 마산고를 졸업한 후 2026 신인 드래프트 6라운드 56순위로 KT에 지명된 이재원이 수상의 영예를 안았다. 이재원은 지난 6월 4일 LG전에서 1군 데뷔 첫 타석 대타 홈런을 기록한 데 이어, 퓨처스리그에서도 인상적인 활약을 펼치고 있다.

[서울=뉴스핌] KT 이재원. [사진=KT 위즈] 2026.09.02 willowdy@newspim.com

이재원은 8월 한 달간 퓨처스리그에서 타율 0.292, 장타율 0.333, 출루율 0.433을 기록했다. 8월 출전한 6경기에서 모두 선발 출전해 안타 7개와 4타점을 기록하며 팀 승리에 기여했다. 특히 이재원은 지난달 20일 두산전에서 3안타와 함께 2타점을 올리는 맹활약으로 팀의 11-7 승리를 이끌었다.

8월 월간 메디힐 퓨처스 루키상 수상자에게는 기념 트로피와 함께, 메디힐의 후원을 통해 상금 50만원과 부상으로 50만원 상당의 메디힐 코스메틱 제품이 제공된다.

한편, 월간 메디힐 퓨처스 루키상은 퓨처스리그 타이틀스폰서인 메디힐의 후원을 통해 2024년 처음 제정됐으며, 퓨처스리그에서 활약하는 저연차 선수들을 격려하고, 성장하는 유망주 선수들의 육성을 지원하기 위해 기획됐다.

수상 기준은 입단 1~3년차 선수 중 퓨처스리그에서 규정 이닝 또는 규정 타석을 충족한 선수를 대상으로 하며, 퓨처스리그 월간 WAR(대체 선수 대비 승리 기여도) 기준 최우수 투수와 타자를 선정하는 시상이다.

willowdy@newspim.com