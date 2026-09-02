【韩股收盘】 KOSPI指数下跌3.99% 三星电子SK海力士走低

纽斯频通讯社首尔9月2日电 受中东地区地缘政治紧张局势升温、国际油价和美国国债收益率上涨等因素影响，韩国综合股价指数（KOSPI）2日大幅下跌。外资和机构投资者净卖出，三星电子、SK海力士等大市值股票普遍走低，拖累指数跌近4%。

图为位于首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所数据，KOSPI当天收于6562.72点，较前一交易日下跌273.08点，跌幅3.99%。指数以6625.47点开盘，盘中一度回升至6694.57点，随后跌幅扩大，最低下探至6558.30点。个人投资者净买入2.3023万亿韩元，外资和机构分别净卖出1.9094万亿韩元和2.0434万亿韩元。

大市值股票多数下跌。三星电子下跌4.02%，SK海力士下跌4.73%，三星电子优先股下跌2.52%，SK Square下跌7.97%，三星电机下跌2.10%，LG新能源下跌5.31%，现代汽车下跌5.62%，三星物产下跌4.48%，KB金融下跌1.23%。三星生物制剂下跌1.25%。

分析认为，美伊武装冲突重新加剧推高了国际油价，并对全球股市投资情绪造成压力。1日美国恢复对伊朗空袭后，WTI原油期货价格上涨5.2%，收于每桶90.22美元；布伦特原油期货价格上涨4.6%，收于每桶94.65美元。

与此同时，美国国债收益率维持高位。市场数据显示，美国10年期国债收益率一度升至4.8%附近。国际油价上涨可能加剧通胀压力，并增加市场对利率维持高位的担忧，从而对股票等风险资产形成压力。

韩国创业板（KOSDAQ）指数当天收于803.98点，较前一交易日下跌17.27点，跌幅2.10%。个人和外资分别净买入1727亿韩元和617亿韩元，机构净卖出2320亿韩元。KOSDAQ开盘后曾跌破800点，随后跌幅有所收窄。

首尔外汇市场上，韩元兑美元汇率收于1美元兑1368.70韩元，较前一交易日下跌1.70韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社