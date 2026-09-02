전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.02 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

경제 사령탑 동시 교체…첫 시험대는 한 달 만에 뒤집힌 '부동산 세제'

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이형일 후보자가 2일 새 경제라인 기조를 유지하겠다 밝혔다
  • 정부가 29일 만에 부동산 세제 일부를 다시 고쳤다
  • 새 경제팀은 공급 확대와 정책 혼선 수습에 나섰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이형일 "거주 중심 부동산 기조 그대로 간다"
종부세 공제 12억 원상복구…실거주 14억은 유지
경제관계장관회의 사전조정 강화로 혼선 차단

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 경제부총리에 이어 대통령실 정책실장까지 교체되면서 이재명 정부의 경제 사령탑이 한꺼번에 바뀌게 됐다. 새 경제라인의 첫 시험대는 정부가 불과 29일 만에 고쳐 쓴 부동산 세제가 됐다. 구윤철 부총리 교체에 이어 김용범 정책실장까지 사퇴하면서 경제정책의 양축이 동시에 전환기에 들어갔다.

2일 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 후보자는 정부세종청사에서 열린 기자간담회에서 "거주 중심의 주택시장을 만들겠다는 정부의 부동산 정책 기조를 이어가겠다"는 뜻을 밝혔다.

부동산 세제를 둘러싼 시장과 정치권의 비판 강도가 커지고 있지만, 실거주자에게 상대적으로 혜택을 주고 주택 공급을 확대한다는 큰 방향은 유지하겠다는 뜻으로 풀이된다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 후보자가 1일 오전 서울 종로구 정부서울청사로 출근하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

앞서 정부는 지난달 3일 비거주 1주택자의 종합부동산세 기본공제를 12억원에서 9억원으로 낮추겠다고 발표했다. 하지만 비거주자에게 과도한 불이익을 준다는 지적이 이어지자 지난 1일 기본공제를 다시 12억원으로 유지하기로 했다. 세 부담 상한을 200%로 높이려던 계획도 접고 현행 150%를 유지하기로 했다. 발표 29일 만의 수정이었다.

다만 부동산 세제의 기본 방향은 남겼다. 실거주 1주택자의 기본공제를 12억원에서 14억원으로 높이는 방안은 그대로 유지했다. 세 부담 격차를 줄였지만, '실거주자를 더 우대한다'는 기조는 남긴 셈이다.

새 경제팀을 이끌 이 후보자도 이 원칙을 재확인했다. 그는 "큰 틀의 기조는 유지하되 필요한 합리적 지적이 있다면 계속 수정할 것"이라며 "부동산 공급을 확대한다는 큰 틀은 유지될 필요가 있다"고 설명했다. 정책 방향은 바꾸지 않겠다는 취지다.

공급 확대 원칙도 분명히 했다. 이 후보자는 "공급이 부동산 정책의 근본적 해답"이라며 공급을 늘릴 수 있다면 세제와 금융 수단도 활용하겠다는 입장을 밝혔다.

기존 시장 상황과 괴리가 있는 부동산 정책에서 벗어나려 한다는 점은 긍정적으로 평가할 수 있다. 다만 새 경제팀이 풀어야 할 과제의 무게가 만만치 않아 향후 정책 추진의 불확실성은 여전하다는 평가가 나온다.

경제관계장관회의의 사전 심의·조정 기능을 대폭 강화하겠다고 밝힌 배경에도 관심이 쏠린다. 주요 경제정책이 국무회의에 상정되거나 외부에 발표되기 전에 관계 부처와 대통령실이 쟁점을 먼저 조율해 논란을 최소화하겠다는 취지로 읽힌다.

가칭 '경제현안간담회'를 통해 관계 장관과 대통령실이 수시로 만나 결론을 내리겠다는 방침도 밝혔다. '거주 중심·공급 확대'라는 기존 정부 정책의 뼈대는 유지하면서도, 국민에게 공개하기 전에 정책을 더 세밀하게 조율하겠다는 구조다.

기획예산처와의 분리 이후 어수선해진 부처 내부 분위기를 수습하는 일도 이 후보자가 풀어야 할 과제다. 인사 적체와 역할 변화 등을 둘러싸고 직원들의 이탈 움직임도 나타나고 있다.

이 후보자는 "변화된 환경 속에서 구성원들이 어려움을 겪고 있다는 점을 누구보다 잘 알고 있다"며 "직원들과 더 많이 이야기하고, 조직문화를 어떻게 바꿀지, 인사 적체를 어떻게 해소할지를 함께 고민할 것"이라고 강조했다.

논란 끝에 수정한 부동산 세제를 국회에서 어떻게 마무리할지, 동시에 같은 정책 혼선을 되풀이하지 않을지, 조직의 흔들림을 얼마나 빠르게 수습할지가 새 경제라인 출범 이후 첫 시험대가 됐다.

wideopen@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
사진
평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동