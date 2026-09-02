충남도, 내년 정부예산안 13조2632억 반영…국비 13조 시대 눈앞

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[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도가 2027년도 정부예산안에 도내 현안사업 국비 13조2632억원을 반영하며 역대 최대 규모의 정부예산 확보에 한발 더 다가섰다.

2일 충남도에 따르면 전날 국무회의를 통과한 내년도 정부예산안에 반영된 충남 관련 국비는 올해 정부안 11조9297억원보다 1조3335억 원(11.2%) 늘었다. 올해 국회 최종 확정액 12조3223억 원과 비교해도 9409억 원(7.6%) 증가했다.

박수현 충남지사가 1일 도청 대회의실에서 확대간부회의를 열고 도정 과제 추진계획을 공유했다. [사진=충남도] 2026.09.01 gyun507@newspim.com

도는 당초 국비 13조5000억원 확보를 목표로 세웠으며 부처안 13조1648억원에서 정부 심의 과정에서 984억원을 추가 확보했다.

신규 사업에는 ▲첨단 디스플레이 국가연구플랫폼 구축 93억원▲충남 방산혁신클러스터 41억원▲2029 전국·장애인체육대회 경기장 신축·개보수 45억원▲국립 역사문화권진흥원 건립·운영 14억6000만원▲극한환경 지형모사 모빌리티 주행성능 실내 평가 기반구축 15억원 등이 포함됐다.

중부권 소비지분산 물류센터 건립 13억5000만 원, 강소형 스마트도시 조성 10억 원, 장고항 국가 거점어항 조성 10억원, 수소교통 복합기지 구축 86억 원, 해상풍력터빈 부품 시험센터 구축 70억 원 등도 정부안에 신규 반영됐다.

계속사업 가운데는 평택·당진항 진입도로 건설에 435억 원이 반영됐다. 당초 부처안 1억 원에서 정부 심의 과정에서 대폭 증액됐다.

서해선-경부고속선 연결사업도 부처안 10억 원에서 94억 원으로 늘었다. 이와 함께 장항선 복선전철 450억원, 무기발광 디스플레이 기술개발 및 생태계 구축 545억9000만 원, 하수도 보급률 향상 2047억 원 등이 정부안에 담겼다.

다만 일부 주요 현안은 정부안에서 빠졌다.

도는 ▲백제문화 명품야간상설 공연▲5극·충남권 인공지능 대전환(AX) 실증사업▲중부권 거점 자원봉사연수원 건립▲충남 출입국·외국인사무소 신설▲AI 특화 시범도시 등을 국회 심의 과정에서 추가 반영한다는 계획이다.

충남권 국립호국원 조성과 충남혁신도시 복합혁신센터, 충남대 내포캠퍼스, 충청권 광역철도 1단계 사업 등도 국회 증액 대상에 포함됐다.

박수현 지사는 "정부안에 반영된 사업은 국회 심의 과정에서 지켜내고 미반영 현안은 추가 확보에 나서겠다"고 말했다.

2027년도 정부예산안은 국회 상임위원회와 예산결산특별위원회 심사를 거쳐 오는 12월 최종 확정된다.

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