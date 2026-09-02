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원주신문 심규정 편집장, 장편소설 '반계리 은행나무, 천 년의 침묵 비망록' 출간

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  • 원주신문 심규정 편집장이 2일 장편소설을 냈다
  • 반계리 은행나무를 1인칭 화자로 삼아 천년사를 풀어냈다
  • 드론 테러와 인간들의 사투를 더해 팩션 서사를 완성했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

36년 언론 현장 기록한 기자의 시선…천연기념물 반계리 은행나무가 들려주는 1319년의 기억
역사 자료와 문학적 상상력 결합한 팩션…드론 사진으로 담은 거목의 사계절

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 원주신문 심규정 편집장이 천연기념물인 원주 반계리 은행나무를 1인칭 화자로 내세운 장편소설 '반계리 은행나무, 천 년의 침묵 비망록'을 펴냈다.

이번 작품은 1319년 동안 한 자리를 지켜온 반계리 은행나무가 자신의 기억을 직접 들려준다는 설정의 장편소설이다. 심 편집장은 36년간 언론 현장에서 지역의 역사와 삶을 기록해 온 기자의 시선에 한국사 전공자로서의 문제의식, 문학적 상상력을 더해 천년의 시간을 서사로 구현했다.

소설은 '오래된 나무 한 그루는 무엇을 기억하고 있을까'라는 질문에서 출발한다. 작품 속 반계리 은행나무는 1319년의 세월을 몸속에 축적한 살아 있는 타임캡슐이자 누구나 펼쳐 읽을 수 있는 기록 보관소로 등장한다.

'반계리 은행나무, 천 년의 침묵 비망록'.[사진=심규정 편집장] 2026.09.02 onemoregive@newspim.com

은행나무는 왕조의 흥망과 권력의 부침, 전쟁의 참화, 민초들의 삶 등 자신이 목도한 역사적 장면들을 기억으로 풀어낸다. 인간에게는 이미 지나간 역사가 천년을 산 거목에게는 생애 안에서 직접 겪은 일이라는 설정이 작품의 중심축이다.

서사는 과거의 역사에만 머물지 않는다. 천년을 넘긴 거목을 겨냥한 전대미문의 드론 테러와 이를 막아내기 위한 인간들의 사투가 더해지면서 긴장감을 높인다. 역사적 사실을 바탕으로 하면서도 현대적 상상력을 결합해 과거와 현재를 오가는 팩션 형식의 이야기를 구성했다.

은행나무와 인연을 맺은 사람들의 사랑과 이별, 상처와 희생, 기다림의 이야기도 작품에 녹였다. 거목이 지켜본 개인들의 삶을 통해 무엇을 지키고 어떤 기억을 다음 세대에 남길 것인지 묻는다는 것이 출판사 측 설명이다.

심 편집장은 대학에서 한국사를 전공하고 대학원에서 언론학을 공부했다. 경기일보와 G1방송을 거쳐 현재 원주신문 편집장으로 재직하며 36년째 지역의 현장과 사람, 시대의 변화를 기록하고 있다.

특히 이번 작품에는 기자로서 쌓아온 취재 방식이 반영됐다. 고문헌과 역사 자료를 추적하고 현장을 직접 확인해 사실적 뼈대를 세운 뒤 기록이 남기지 못한 부분에는 문학적 상상력을 더했다.

사진 역시 책의 주요 구성 요소다. 심 편집장은 반계리 은행나무의 사계절과 다양한 모습을 직접 담기 위해 드론 자격증을 취득했다. 봄 신록과 가을 황금빛 풍광, 일출과 일몰, 상고대와 설경, 안개에 둘러싸인 은행나무 등을 기록한 사진은 소설의 서사와 함께 수록됐다.

심규정 원주신문 편집장은 "인간의 생애로는 가늠하기 어려운 1319년의 풍파를 묵묵히 이겨낸 은행나무를 들여다보며 인간이 배워야 할 것은 겸손과 끈기, 생명의 순환이라는 생각에 이르렀다"고 말했다.

이어 "천년 넘게 한 자리를 지켜온 나무의 침묵에 귀를 기울이고 그 안에 축적된 기억을 인간의 언어로 받아 적고 싶었다"며 "독자들이 반계리 은행나무를 단순히 오래된 천연기념물이 아니라 과거를 품고 오늘도 성장하며 미래를 향해 시간을 축적하는 생명체로 바라보기를 바란다"고 덧붙였다.

onemoregive@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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