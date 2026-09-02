韩国股市持续疲软 个人投资者"解套盘"制约指数上升

纽斯频通讯社首尔9月2日电 韩国证券市场分析认为，个人投资者在韩国综合股价指数（KOSPI）较高点位形成的持仓可能成为指数进一步上涨的阻力。在指数接近或突破7000点时，部分此前高位买入的个人投资者可能选择卖出以收回本金，从而增加市场上方卖盘压力。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

韩国交易所数据显示，截至2日14时56分，KOSPI报6588.22点，较前一交易日下跌247.58点，跌幅3.62%。当天KOSPI以6625.47点开盘，盘中跌幅扩大。

金融投资机构预计，KOSPI短期内可能在7000点附近维持区间震荡，并将个人投资者高位持仓形成的卖盘视为影响指数上行空间的因素之一。

据iM证券统计，自去年10月韩国股市进入牛市以来，个人投资者在KOSPI 7000至8000点区间累计净买入49.12万亿韩元，在8000至9000点区间累计净买入34.48万亿韩元，两区间合计83.60万亿韩元（约合人民币4107.7亿元）。

iM证券表示，KOSPI在6000点初段和7500点以上均积累了较多个人投资者持仓。当指数跌破6500点或盘中走弱时，个人投资者倾向于增加净买入；当指数突破7000点后，个人投资者的卖出压力则可能加大。

另一券商LS证券分析认为，如果将个人股票净买入、交易所交易基金（ETF）净买入以及基金申购金额合并计算，个人投资者投入韩国股市的194万亿韩元资金中，约100万亿韩元是在KOSPI 7500点以上区间流入，占比约52%。仅计算个人股票净买入额，累计128万亿韩元中约81万亿韩元集中在7500点以上，占63%。

分析认为，个人投资者卖盘能否被市场消化，在一定程度上取决于外资资金是否回流韩国股市。过去，韩国出口增速、韩元兑美元汇率和新兴市场投资情绪等因素对外资资金流向具有较强解释力，但近年来半导体行业投资情绪的重要性有所上升。

iM证券表示，半导体行业投资情绪的变化可能成为外资资金流向的重要观察指标。

LS证券称，如果上半年市场上涨过程中个人资金发挥了较大作用，那么下半年可能出现相应的调整压力。半导体市场情绪改善是推动外资资金流向韩国股市改善的重要条件。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社