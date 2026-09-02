GH, 초등학생 대상 국가유산 체험 프로그램 '국가유산 꿈쟁이' 진행

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세계유산인 종묘를 주제로 입체 퍼즐 만들고 종묘제례악 악기인 축·어·박 모형을 직접 연주

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기주택도시공사(GH)는 하남시 다함께돌봄센터에서 초등학생을 대상으로 한 '국가유산 꿈쟁이' 체험 프로그램을 지난 1일부터 이틀간 진행했다고 2일 밝혔다.

체험 모습. [사진=GH]

이번 과정은 국가유산청 산하 국가유산진흥원과 협력해 마련됐으며 어린이들의 눈높이에 맞춘 다채로운 국가유산 체험 프로그램으로 꾸려졌다.

프로그램에 참여한 어린이들은 세계유산인 종묘를 주제로 입체 퍼즐을 만들고 종묘제례악 악기인 축·어·박 모형을 직접 연주해 보는 등 우리 국가유산의 가치를 생생하게 체험하는 시간을 가졌다.

GH는 지난 2010년 국가유산청과 '국가유산지킴이' 협약을 맺고 국가유산을 활용한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있다.

아울러 경기도 내 전승취약 국가무형유산 지원사업을 펼치며 국가유산 보호와 전승에도 힘써왔다. 이러한 공로를 인정받아 지난 2024년에는 '국가유산 보호 유공 기관'으로 선정돼 국가유산청장 표창을 받았다.

김용진 GH 사장은 "앞으로도 우리 아이들이 문화유산을 가까이 접하며 꿈을 키울 수 있도록 현장 중심의 체험형 프로그램을 더욱 확대해 우리 전통문화의 우수성을 널리 알리는 사회공헌 활동에 앞장서겠다"고 전했다.

ssamdory75@newspim.com