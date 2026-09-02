남양주시, 왕숙신도시 이전기업 재정착 지원

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 2일 왕숙신도시 기업재정착 상생금융 사업을 시행했다.
- 수용 기업의 이전 부담을 덜고 지역 내 재정착을 지원했다.
- 협약은행 통해 시설자금 800억 원, 최대 30억 원을 지원했다.
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 왕숙신도시 개발사업으로 이전이 필요한 기업의 지역 내 재정착을 지원하기 위해 '왕숙신도시 기업재정착 상생금융 사업'을 시행한다고 2일 밝혔다.
시에 따르면 이번 사업을 통해 왕숙신도시 수용 기업의 이전에 따른 자금 부담을 경감하고 왕숙 기업이전단지로의 안정적인 정착을 돕겠다.
협약은행을 통한 시설자금 대출 규모는 총 800억 원으로 지원 대상은 왕숙신도시 개발사업으로 수용된 기업 가운데 왕숙 기업이전단지 분양계약을 체결한 기업이다. 해당 기업은 기업이전단지 토지 매입비의 80% 범위 내에서 기업당 최대 30억 원까지 대출을 신청할 수 있다.
남양주시는 대출 실행 시 이자의 일부를 지원하며 이차보전율은 최대 1.7%로 책정했다.
시 관계자는 "이번 사업이 이전 기업의 자금 부담을 덜고 남양주에서 안정적으로 사업을 이어가는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 기업의 지역 내 정착과 성장을 뒷받침할 수 있는 상생 기반을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.
자세한 사항은 남양주시 누리집 고시·공고란을 참고하거나 남양주시청 지역경제과 기업지원팀으로 문의하면 된다.
asj7376@newspim.com