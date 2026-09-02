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'2026 키아프·프리즈 서울' 찾은 오세훈 "가을, 서울서 다양한 문화 행사"

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  • 오세훈 서울시장이 2일 키아프·프리즈 서울 개막식에 참석했다.
  • 서울시는 서울조각페스티벌 등 문화행사와 연계했다고 밝혔다.
  • 프리즈 서울은 2027년·2028년 DDP 개최 방안을 논의했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

오세훈, 프리즈 CEO 만나 서울 개최 지속·발전 방안 모색

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 아트페어 '2026 키아프·프리즈 서울'이 서울 강남구 코엑스에서 2일 개막했다. 오세훈 서울시장은 이날 오전 행사장을 찾아 국내외 미술계 주요 인물들과 인사를 나누고 전시를 둘러봤다.

오 시장은 "세계적인 아트페어가 서울에서 열린 지 벌써 5년째를 맞이했다"며 "서울 시민들, 국민들의 뜨거운 바람 덕분에 계속 이런 행사가 서울에서 성황리에 열리게 된 점 감사하게 생각한다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 오세훈 서울시장이 2일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2026 키아프·프리즈 서울' 행사장을 찾았다. 2026.09.02 blue99@newspim.com

그러면서 "가을의 초입이다. 풍요롭게 문화, 예술, 공연을 즐길 수 있는 계절이 다가왔다"며 "(2026 키아프·프리즈 서울에) 좋은 작품들이 많이 전시가 되어 있으니 많이 누리고 즐겨달라"고 했다.

이어 "2026 키아프·프리즈 서울이 개막하는 시점에 맞춰 서울시에서 훌륭한 문화 행사들이 많이 시작됐다"면서 "서울조각페스티벌, 디자인 마이애미 서울, 서울라이트 DDP 등을 통해 서울 시민들이 아주 즐거운 문화·예술적 경험을 할 기간이 될 것"이라고 덧붙였다.

국내 최대 규모의 아트페어 '키아프 서울'은 9월 2일부터 6일까지 18개국 175개 갤러리가 참여한다. 세계적인 아트페어 '프리즈 서울'은 2022년 서울에서 처음 열린 이후 키아프 서울과 함께 개최되고 있다. 올해는 9월 2일부터 5일까지 30개 국가·지역의 130개 이상 갤러리가 참여한다.

행사장에는 이성훈 한국화랑협회장, 사이먼 폭스 프리즈 최고경영자(CEO), 패트릭 리 프리즈 서울 디렉터 등 미술계 인사가 참석했다. 또 최휘영 문화체육관광부 장관, 김현기 강남구청장, 양종희 KB금융그룹 회장, 이형천 신세계프라퍼티 CEO 등이 방문했다.

한편 오 시장은 포토콜에 앞서 사이먼 폭스 프리즈 CEO와 프리즈 서울의 지속적인 발전과 서울시와의 장기적인 협력 방안을 논의했다. 코엑스 리모델링 공사에 따라 프리즈 서울이 2027년과 2028년에 동대문디자인플라자(DDP)에서 개최되는 것과 관련해 이야기를 나눴다.

아울러 잠실 스포츠·MICE 복합공간 등 서울의 전시·컨벤션 기반 확충과 연계해 프리즈 서울이 세계적인 아트페어로 지속 성장할 수 있는 장기적인 협력 기반을 함께 모색했다.

blue99@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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