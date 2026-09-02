[내일날씨] 충청·남부 곳곳 비·소나기…최대 50mm

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 3일 충청·남부에 비와 소나기가 내린다고 했다.
- 강원·경북 동해안은 오전 비, 오후엔 내륙 소나기 예보다.
- 전국 미세먼지는 좋음, 낮 최고 25~32도로 덥겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대구·경북내륙 5~50mm
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일인 3일은 충청과 남부 지방 곳곳에 최대 50mm 비 또는 소나기가 내리겠다.
2일 기상청에 따르면 오는 3일 전국에 구름이 많고 강원 동해안과 경북 동해안에는 오전부터 비가 내리겠다. 오후에는 충북남부와 남부내륙 중심으로 소나기가 내릴 전망이다.
예상 강수량은 강원도 5~10mm, 경북동해안 10~40mm, 제주도 5~20mm, 충청권·전라권·경남내륙 5~40mm, 대구·경북내륙 5~50mm다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 22도 ▲인천 21도 ▲수원 21도 ▲춘천 20도 ▲강릉 21도 ▲청주 22도 ▲대전 22도 ▲전주 23도 ▲광주 23도 ▲대구 23도 ▲부산 24도 ▲울산 23도 ▲제주 26도다.
최고기온은 ▲서울 30도 ▲인천 30도 ▲수원 30도 ▲춘천 29도 ▲강릉 25도 ▲청주 30도 ▲대전 29도 ▲전주 31도 ▲광주 32도 ▲대구 29도 ▲부산 30도 ▲울산 28도 ▲제주 31도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com