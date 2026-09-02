[내일날씨] 충청·남부 곳곳 비·소나기…최대 50mm

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충청권·전라권·경남내륙 5~40mm

대구·경북내륙 5~50mm

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일인 3일은 충청과 남부 지방 곳곳에 최대 50mm 비 또는 소나기가 내리겠다.

2일 기상청에 따르면 오는 3일 전국에 구름이 많고 강원 동해안과 경북 동해안에는 오전부터 비가 내리겠다. 오후에는 충북남부와 남부내륙 중심으로 소나기가 내릴 전망이다.

중부 지방에 많은 비가 내리는 1일 오후 서울 중구 정동길에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

예상 강수량은 강원도 5~10mm, 경북동해안 10~40mm, 제주도 5~20mm, 충청권·전라권·경남내륙 5~40mm, 대구·경북내륙 5~50mm다.

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 22도 ▲인천 21도 ▲수원 21도 ▲춘천 20도 ▲강릉 21도 ▲청주 22도 ▲대전 22도 ▲전주 23도 ▲광주 23도 ▲대구 23도 ▲부산 24도 ▲울산 23도 ▲제주 26도다.

최고기온은 ▲서울 30도 ▲인천 30도 ▲수원 30도 ▲춘천 29도 ▲강릉 25도 ▲청주 30도 ▲대전 29도 ▲전주 31도 ▲광주 32도 ▲대구 29도 ▲부산 30도 ▲울산 28도 ▲제주 31도다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.

lahbj11@newspim.com