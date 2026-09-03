[오늘날씨] 강원·경북 동해안 비소식...낮 최고 32도

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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 목요일인 3일은 충청권 내륙과 남부지방을 중심으로 돌풍과 벼락을 동반한 소나기가 내리겠다. 낮 최고기온은 32도에 달할 전망이다.

기상청에 따르면 이날 우리나라는 강원 동해안·산지와 경북 동해안·북동 산지, 제주도에 비가 내리겠다.

우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

예상 강수량은 강원 동해안·산지 5~10㎜, 경북 동해안·북동 산지 5~30㎜, 울릉도·독도 10~40㎜, 제주도 5~20㎜다.

소나기에 의한 예상 강수량은 충북남부와 전남동부·전북동부 5~40㎜, 대구·경북내륙 5~50㎜, 경남내륙 5~40㎜다.

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 22도 ▲인천 21도 ▲수원 21도 ▲춘천 20도 ▲강릉 21도 ▲청주 22도 ▲대전 22도 ▲전주 23도 ▲광주 23도 ▲대구 23도 ▲부산 24도 ▲울산 23도 ▲제주 26도다.

최고기온은 ▲서울 30도 ▲인천 30도 ▲수원 30도 ▲춘천 29도 ▲강릉 25도 ▲청주 30도 ▲대전 29도 ▲전주 31도 ▲광주 32도 ▲대구 29도 ▲부산 30도 ▲울산 28도 ▲제주 31도다.

바다의 물결은 동해 앞바다 0.5∼2.0ｍ, 서해 앞바다 0.5∼1.0ｍ, 남해 앞바다 0.5∼1.5ｍ로 예상된다. 먼바다의 파고는 동해와 서해 0.5∼2.0ｍ, 남해 0.5∼2.5ｍ 수준이다.

calebcao@newspim.com