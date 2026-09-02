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9월 모평 수학, 6월보다 다소 어려웠다…공통 22번 최고난도

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  • EBS가 2일 2027학년도 9월 모평 수학이 다소 어렵게 출제됐다고 밝혔다.
  • 공통 21·22번과 선택 28·30번이 변별 문항으로 꼽혔다.
  • 최고난도는 22번이며 개념 이해와 조건 분석이 중요했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

작년 수능·9월 모평과 비슷한 수준…21·22번 변별력 높아
최고난도 소재는 지수·로그함수…"특정 단원 예측보다 조건 분석 중요"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 2027학년도 9월 모의평가 수학영역은 올해 6월 모의평가보다 다소 어렵고 지난해 대학수학능력시험과 9월 모의평가와는 비슷한 수준으로 출제된 것으로 분석됐다.

공통과목에서는 21번과 22번이 상위권 변별력을 가를 문항으로 꼽혔으며 특히 지수함수와 로그함수의 관계를 묻는 22번이 가장 어려운 문제로 평가됐다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 시행일인 2일 오전 서울 송파구 방산고에서 수험생들이 OMR카드를 전달하고 있다. 2026.09.02 photo@newspim.com

EBS는 2일 교육부 세종청사에서 2027학년도 수능 9월 모의평가 수학영역 출제경향을 발표했다.

이번 수학은 다양한 난이도의 문항이 고르게 출제됐으며 주어진 조건을 정확하게 이해하고 적용해야 하는 중난도 문항을 배치해 중위권까지 변별력을 확보한 것으로 평가했다.

남치열 백석고 교사(EBS 수학 대표 강사)는 "출제 기준은 6월 모의평가와 동일하게 유지됐다고 본다. 절대적인 난이도에서는 최상위권 문항의 난도가 소폭 상승했고 공통과목 21번과 22번이 변별력 있는 문항으로 출제됐다"며 "6월 모의평가보다는 살짝 어렵지만 지난해 수능과 9월 모의평가 수준에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석된다"고 설명했다.

선택과목 역시 지난해 수능과 올해 6월 모의평가와 비슷한 난도로 분석됐다. 남 교사는 "선택과목에서는 28번과 30번이 변별력 있는 문항으로 출제됐다"며 "응시집단의 특성까지 고려하면 수험생이 느끼는 체감 난도는 지난해 수능과 비슷했을 것으로 본다"고 전했다.

EBS는 공통과목 22번과 21번, 확률과 통계 30번, 미적분 28번, 기하 30번의 변별력이 비교적 높을 것으로 예상했다. 22번은 지수함수와 로그함수의 역함수 관계와 그래프의 평행이동을 활용해야 하는 문제다. 21번은 미분가능성에 대한 이해를 토대로 함수의 그래프를 추론하고 여러 조건을 종합적으로 분석해야 풀 수 있도록 출제됐다.

가장 어려운 문항으로는 22번이 꼽혔다. 남 교사는 "6월 모의평가 22번에서는 수열의 귀납적 정의가 출제됐지만 이번에는 지수함수와 로그함수의 관계를 묻는 문제가 최고난도 문항으로 나왔다는 점이 눈에 띈다"며 "최고난도 문항의 소재는 바뀌었지만 요구하는 역량은 6월 모의평가와 동일하다"고 말했다.

다만 지수함수와 로그함수가 새로운 소재는 아니다. 남 교사는 "지수함수와 로그함수 관계는 지난해 수능까지 22번에서 출제됐던 소재이고 올해 6월 모의평가에서는 수열의 귀납적 정의가 다시 등장했다"며 "이번 9월 모의평가에서는 지난해 수능과 9월 모의평가에서 다뤘던 소재가 다시 돌아왔다고 보면 된다"고 설명했다.

중위권과 상위권을 가를 문항으로는 13번도 주목됐다. 남 교사는 "두드러지는 신유형이 나왔다고 보기는 어렵지만 13번에 중·상위권 변별을 위한 합답형 문항이 출제됐다"며 "정적분의 값을 배수 관계로 해석하고 이를 기하적으로도 함께 살펴야 해 조건을 정확히 분석하는 능력이 필요한 문항"이라고 말했다.

전체적으로는 과도한 계산보다는 개념 이해와 조건 분석을 요구하는 출제 기조가 이어졌다는 것이 EBS의 분석이다. EBS는 지나치게 복잡한 계산이 필요하거나 한 문항에 너무 많은 개념을 요구하는 문제는 배제됐다고 평가했다. 지난해 수능과 비교하면 함수의 그래프에 대한 분석 능력을 묻는 문항이 늘어난 것도 특징이다.

수능까지 남은 기간에는 특정 단원의 고난도 출제를 예측하기보다 다양한 단원의 기본 개념을 고르게 점검할 필요가 있다는 조언이 나온다. 남 교사는 "지난해 수능과 9월 모의평가, 올해 6월 모의평가와 이번 시험을 함께 보면 변별력 높은 문항에는 주어진 조건을 분석해 풀이 아이디어를 찾아내야 한다는 공통점이 있다"며 "최고난도 문항의 소재가 달라졌다고 특정 단원에 치우쳐 공부하기보다는 여러 단원의 개념을 꼼꼼하게 점검해야 한다"고 조언했다.

이어 "오답을 점검할 때도 정답을 미리 예단하기보다 조건과 모순되는 상황을 하나씩 확인해 배제하는 연습을 하고 학교 수업과 EBS 연계교재를 충실히 학습하는 것이 중요하다"고 덧붙였다.

jane94@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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