안양만안경찰서·안양농협, 보이스피싱 예방 업무협약 체결

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지능화·고도화되는 전기통신금융사기 범죄 예방 위한 상호 협력체계 구축

김형록 서장 "금융기관과의 촘촘한 협력 바탕으로 시민 재산권 보호 총력"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양만안경찰서는 2일 보이스피싱 등 전기통신금융사기 피해를 차단하고 사전 예방 체계를 강화키 위해 안양농협과 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

안양만안경찰서는 2일 보이스피싱 등 전기통신금융사기 피해를 차단하고 사전 예방 체계를 강화키 위해 안양농협과 업무협약(MOU)을 체결했다. [사진=안양만안경찰서]

경찰서에 따르면 이번 협약은 날로 지능화·고도화되는 보이스피싱 범죄에 적극 대응코자 경찰과 지역 금융기관 간의 긴밀한 공조 체계를 구축하고 범죄 피해를 효과적으로 예방하는 공동 대응 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 안양만안경찰서와 안양농협은 상시 연락 체계를 구축하고 전담 창구를 지정·운영한다. 이를 통해 현장에서 보이스피싱 의심 거래가 발생할 경우 신속하게 상황을 공유하고 유기적으로 대응할 방침이다.

아울러 양 기관은 최신 범죄 수법과 다양한 피해 사례를 지속적으로 공유하고 고액 현금 인출 등 의심 거래에 대한 본인 확인 및 현장 조치를 강화하는 등 다각적인 협력을 이어갈 계획이다.

안양만안경찰서는 2일 보이스피싱 등 전기통신금융사기 피해를 차단하고 사전 예방 체계를 강화키 위해 안양농협과 업무협약(MOU)을 체결했다. [사진=안양만안경찰서]

김형록 안양만안경찰서장은 "보이스피싱 범죄는 수법이 점차 정교해지고 있어 경찰만의 노력으로는 한계가 있다"며 "금융기관과의 촘촘한 협력 네트워크를 바탕으로 범죄 징후를 조기에 포착하고 신속히 대응해 시민들이 안심할 수 있는 안전한 금융 환경을 조성하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com