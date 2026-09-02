완도군, 단체관광객 유치 여행사 최대 3만 8000원 지원

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하반기 인센티브 사업 추진…10명 이상 단체 대상 숙박·관광 등 이용 조건

[완도=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 완도군이 단체관광객 유입을 늘리고 관광 소비를 지역경제로 연결하기 위한 여행사 지원에 나선다.

완도군은 2일 내·외국인 단체관광객을 유치한 여행사에 관광 일정과 방문 지역에 따라 차등 인센티브를 지급하는 '2026년 하반기 단체 관광객 유치 여행사 인센티브 지원 사업'을 추진한다고 밝혔다.

완도 청산도를 찾은 단체 관광객. [사진=완도군] 2026.09.02 khyeon0424@newspim.com

지원 대상은 관광진흥법에 따라 등록된 여행업체로 10명 이상의 단체관광객을 완도에 유치하고 관내 음식점과 숙박시설 관광지 완도해양치유센터 특산품 판매장 등을 이용해야 한다.

일반 관광의 경우 당일 방문객은 1인당 체도권 1만2000원 섬 지역 1만5000원이 지원된다. 1박 관광은 체도권 1만5000원과 섬 지역 1만8000원이며 2박 이상은 각각 1만8000원과 2만1000원이다.

완도해양치유센터를 관광 일정에 포함하면 지원금은 크게 늘어난다. 당일 관광은 체도권 2만5000원 섬 지역 2만8000원이며 1박 이상은 각각 3만원과 3만3000원이다. 2박 이상 관광객에는 체도권 3만5000원 섬 지역 3만8000원이 지급된다.

특히 완도해양치유센터를 필수 코스로 포함한 1박 2일 이상의 치유 관광상품을 개발하고 홍보해 단체관광객을 유치한 여행사에는 1인당 5000원의 추가 인센티브도 제공한다.

인센티브를 받으려는 여행사는 관광 예정일 3일 전까지 단체관광객 유치 사전 계획서를 군에 제출해야 한다. 관광을 마친 뒤에는 15일 이내에 지급 신청서와 관광지·음식점·숙박시설 이용 확인서 영수증 특산품 판매장 방문 확인서 등을 제출해야 한다. 섬 지역 관광의 경우 승선권 영수증도 필요하다.

완도군 관계자는 "여행사와 협력을 강화해 단체 관광객 유치를 확대하고 관광객 유입이 지역 경제 활성화로 이어질 수 있도록 사업을 내실 있게 추진하겠다"고 말했다.

Khyeon0424@newspim.com