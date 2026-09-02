전북 직업계고, 전국기능경기대회서 37개 입상 '성과'

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84명 선수단 21개 직종 출전…금 3·은 4·동 7 등 입상

전북기계공고 동탑 수상…24년 만에 기관 표창 쾌거

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청은 도내 직업계고 학생들이 전국기능경기대회에서 금메달 3개 등 총 37개의 입상 성과를 거두며 숙련기술 역량을 전국에 알렸다고 2일 밝혔다.

전북교육청은 지난 8월 22~28일 인천광역시 일원에서 열린 제61회 전국기능경기대회에 전북 직업계고 선수단 84명이 참가해 21개 직종에서 금메달 3개, 은메달 4개, 동메달 7개, 우수상 6개, 장려상 17개를 획득했다.

특히 전북기계공업고등학교는 7개 직종에 22명의 학생이 출전해 금메달 1개, 은메달 3개, 동메달 3개 등 총 17명의 입상자를 배출했다.전국 236개 출전 기관 가운데 종합 5위에 올라 동탑을 수상했으며 이는 24년 만의 기관 표창이다.

전북기계공고 동탑 수상[사진=전북교육청] 2026.09.02 lbs0964@newspim.com

전북기계공고에서는 프로토타입모델링 최진우 학생이 금메달을 차지했고 김민수 학생이 은메달, 강기용 학생이 우수상을 받았다. 산업용로봇에서는 위민국 학생이 은메달, 이중현·정무현 학생이 우수상을 수상했다.

산업제어에서는 송민성 학생이 은메달, 최락윤 학생이 우수상, 소위진 학생이 장려상을 각각 받았다. 금형에서는 권지우 학생이 동메달, 박문수·이해찬 학생이 장려상을 수상했으며 폴리메카닉스 김강민, 메카트로닉스 백숭주·정성현 학생도 각각 동메달을 획득했다. 기계설계/CAD에서는 양시환·유찬희 학생이 장려상을 받았다.

이밖에 강호항공고는 용접과 전기기기, 글로벌학산고는 제과, 덕암정보고는 산업용드론제어와 요리에서 입상자를 배출했다. 전북자동차고는 자동차페인팅, 전주공고는 산업용드론제어·자동차차체수리·자동차정비·전기제어·모바일로보틱스에서 성과를 거뒀다.

진경여고는 헤어디자인, 한국게임과학고는 정보기술과 게임개발에서 입상하며 학교별 특화 분야에서 기술력을 입증했다.

전국기능경기대회 입상 선수에게는 상금과 산업기사 실기시험 면제, 국제기능올림픽대회 국가대표 선발전 출전 등 다양한 혜택이 주어진다.

천호성 교육감은 "전국 최고의 숙련기술인들이 모인 무대에서 자신의 실력을 마음껏 발휘해 값진 성과를 거둔 학생들이 자랑스럽다"며 "학생들이 기술에 대한 자부심을 갖고 각 분야를 대표하는 기술인재로 성장할 수 있도록 직업교육 지원을 지속하겠다"고 말했다.

한편 전북기계공고는 전공심화 교육과 함께 인공지능(AI) 로봇, 스마트 팩토리, 첨단 정밀가공 등 신산업 분야 특화 교육과정을 운영하고 있다. 대기업·공기업 맞춤형 직무역량 강화 프로그램도 운영하며 기술교육 경쟁력을 높이고 있다.

또한 오는 19일 오전 10시 본교 어울림홀에서 2027학년도 우수 신입생 모집을 위한 입학설명회를 개최할 예정이다.

lbs0964@newspim.com