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전북 직업계고, 전국기능경기대회서 37개 입상 '성과'

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  • 전북교육청은 2일 전북직업계고가 전국기능경기대회서 37개 입상했다고 밝혔다.
  • 전북기계공고는 24년 만에 동탑을 수상하며 종합 5위에 올랐다.
  • 전북교육청은 직업교육 지원을 지속하고 신입생 설명회를 연다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

84명 선수단 21개 직종 출전…금 3·은 4·동 7 등 입상
전북기계공고 동탑 수상…24년 만에 기관 표창 쾌거

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청은 도내 직업계고 학생들이 전국기능경기대회에서 금메달 3개 등 총 37개의 입상 성과를 거두며 숙련기술 역량을 전국에 알렸다고 2일 밝혔다.

전북교육청은 지난 8월 22~28일 인천광역시 일원에서 열린 제61회 전국기능경기대회에 전북 직업계고 선수단 84명이 참가해 21개 직종에서 금메달 3개, 은메달 4개, 동메달 7개, 우수상 6개, 장려상 17개를 획득했다.

특히 전북기계공업고등학교는 7개 직종에 22명의 학생이 출전해 금메달 1개, 은메달 3개, 동메달 3개 등 총 17명의 입상자를 배출했다.전국 236개 출전 기관 가운데 종합 5위에 올라 동탑을 수상했으며 이는 24년 만의 기관 표창이다.

전북기계공고 동탑 수상[사진=전북교육청] 2026.09.02 lbs0964@newspim.com

전북기계공고에서는 프로토타입모델링 최진우 학생이 금메달을 차지했고 김민수 학생이 은메달, 강기용 학생이 우수상을 받았다. 산업용로봇에서는 위민국 학생이 은메달, 이중현·정무현 학생이 우수상을 수상했다.

산업제어에서는 송민성 학생이 은메달, 최락윤 학생이 우수상, 소위진 학생이 장려상을 각각 받았다. 금형에서는 권지우 학생이 동메달, 박문수·이해찬 학생이 장려상을 수상했으며 폴리메카닉스 김강민, 메카트로닉스 백숭주·정성현 학생도 각각 동메달을 획득했다. 기계설계/CAD에서는 양시환·유찬희 학생이 장려상을 받았다.

이밖에 강호항공고는 용접과 전기기기, 글로벌학산고는 제과, 덕암정보고는 산업용드론제어와 요리에서 입상자를 배출했다. 전북자동차고는 자동차페인팅, 전주공고는 산업용드론제어·자동차차체수리·자동차정비·전기제어·모바일로보틱스에서 성과를 거뒀다.

진경여고는 헤어디자인, 한국게임과학고는 정보기술과 게임개발에서 입상하며 학교별 특화 분야에서 기술력을 입증했다.

전국기능경기대회 입상 선수에게는 상금과 산업기사 실기시험 면제, 국제기능올림픽대회 국가대표 선발전 출전 등 다양한 혜택이 주어진다.

천호성 교육감은 "전국 최고의 숙련기술인들이 모인 무대에서 자신의 실력을 마음껏 발휘해 값진 성과를 거둔 학생들이 자랑스럽다"며 "학생들이 기술에 대한 자부심을 갖고 각 분야를 대표하는 기술인재로 성장할 수 있도록 직업교육 지원을 지속하겠다"고 말했다.

한편 전북기계공고는 전공심화 교육과 함께 인공지능(AI) 로봇, 스마트 팩토리, 첨단 정밀가공 등 신산업 분야 특화 교육과정을 운영하고 있다. 대기업·공기업 맞춤형 직무역량 강화 프로그램도 운영하며 기술교육 경쟁력을 높이고 있다.

또한 오는 19일 오전 10시 본교 어울림홀에서 2027학년도 우수 신입생 모집을 위한 입학설명회를 개최할 예정이다.

lbs0964@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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