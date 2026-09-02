韩国现代百货与上海BFC合作 为双方VIP客户提供专属服务

纽斯频通讯社首尔9月2日电 韩国现代百货2日表示，与中国上海高端生活方式购物中心外滩金融中心（BFC）签署业务合作协议，从本月起为双方VIP客户提供专属优惠和服务。

中国上海BFC综合体全景。【图片=现代百货提供】

现代百货表示，此次合作是其继泰国、日本、新加坡和澳门之后开展的第五个全球零售渠道VIP服务合作。

鉴于BFC VIP客户中20至40岁人群占比过半，现代百货希望通过此次合作吸引具有消费能力的中国消费者。

根据合作内容，现代百货VIP客户到访BFC购物中心时，可使用专属休息室，并获得上海复星艺术中心观演门票3张，同时享受当地旅游咨询、BFC主要餐厅优先预约等一对一礼宾服务。

BFC VIP客户则可在现代百货旗下THE HYUNDAI SEOUL和贸易中心店使用专属休息室，并可享受奢侈品牌门店快速通道、复合文化空间ALT.1门票3张以及特别折扣、额外积分等优惠。

现代百货表示，未来还计划面向BFC客户推出包括首尔The Hyundai圣诞市场门票在内的季节性文化体验项目。

据现代百货援引韩国BC卡统计数据，今年上半年，按国籍划分的来韩外国人银行卡消费金额中，中国游客消费额同比增长82.1%，在各国籍消费者中增幅最高。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社