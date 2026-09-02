전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.02 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

제정은 영도구의원 "영도 체류형 관광도시로 거듭나야…관광콘텐츠 확충"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 제정은 의원이 1일 영도구 체류형 관광 전환을 촉구했다
  • 외국인 관광객은 늘었지만 주차·콘텐츠 부족이 지적됐다
  • 투어버스·주차장·랜드마크 확충을 제안했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

외국인 관광객 증가세 속 콘텐츠 부족 지적
투어버스·주차장·상가 활용 등 4대 방안 제시

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 영도구의회에서 외국인 관광객이 크게 늘고 있지만 영도구는 여전히 '경유지'에 머물러 있다는 지적이 나왔다. 

2일 영도구의회에 따르면 제정은 의원은 전날 제359회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언를 통해 "영도구가 단순 경유 관광지에서 벗어나 체류형 관광도시로 거듭나야 한다"고 주장했다.

부산 영도구의회 제정은 의원이 지난 1일 열린 제359회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언을 통해 관광콘텐츠을 확충을 주장하고 있다.[사진=영도구의회] 2026.09.02

제 의원은 "한국관광데이터랩 자료를 인용해 올해 1~3월 전국 외국인 관광객 증가율에서 영도구가 가장 높은 증가세를 보였다"면서도 "흰여울문화마을 등 주요 관광지의 인기에도 불구하고 주차 공간과 먹거리·즐길거리 등 콘텐츠 부족으로 체류 시간과 지역 내 소비 효과는 미흡하다"고 꼬집었다.

그러면서 "흰여울문화마을 등 주요 관광지 인기가 높아지고 있음에도 주차 공간이 부족하고 먹거리·즐길거리 등 관광 콘텐츠가 충분히 갖춰지지 못했다"면서 "이로 인해 관광객 상당수가 사진 촬영 등 짧은 방문 후 떠나는 패턴이 반복되면서 지역경제에 미치는 파급력이 기대에 미치지 못하고 있다"고 직격했다.

제 의원은 이러한 한계를 보완하기 위한 구체적인 방안을 네 가지로 제시했다. 먼저 크루즈터미널과 흰여울문화마을, 봉래물양장, 감지해변 등을 잇는 영도 투어버스 운영을 통해 주요 관광지를 연계하는 이동 수단을 마련할 것을 주문했다. 이어 흰여울문화마을 인근 공영주차장을 확보해 차량 접근성 문제를 완화해야 한다고 강조했다.

빈 상가를 활용해 먹거리, 특산품, 체험 프로그램 등 관광 콘텐츠를 개발하고 이를 청년 창업과 연계하는 방안을 제안했다. 지역 자원을 활용한 체험형 콘텐츠가 늘어나야 관광객 체류 시간이 길어지고 소비도 확대될 수 있다는 판단에서다.

 'WELCOME YEONGDO'와 같은 상징물 설치 등 랜드마크 조성을 통해 영도 이미지를 도시 브랜드로 발전시킬 필요가 있다고 제언했다.

제 의원은 "영도구가 보유한 자연경관과 해양 자원, 크루즈 관광 수요를 지역경제 활성화로 연결하려면 관광객이 머물 수 있는 기반 시설과 콘텐츠 확충이 선행돼야 한다"면서 "구정 차원의 체류형 관광 정책을 적극 추진해 영도가 머무는 관광도시로 자리잡을 수 있도록 해야 한다"고 말했다.

news2349@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
사진
평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동